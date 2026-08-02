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La double boulette coup sur coup d'un club de deuxième division argentine

JF
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La double boulette coup sur coup d'un club de deuxième division argentine

On parle beaucoup de la concentration à retrouver après avoir marqué un but, mais peut-être pas assez de celle après avoir encaissé un but. Pour l’équipe de Quilmes, le sujet devrait en tout cas être abordé lors de la prochaine semaine d’entraînement.

Deux minutes, deux buts casquettes

Les faits se déroulent en deuxième division argentine, à l’occasion d’un match du bas de tableau entre Patronato et Quilmes. On joue depuis une dizaine de minutes, quand les visiteurs voient le ciel leur tomber sur la tête. À ce moment-là, Lucas Romeo donne en retrait vers son gardien sans vraiment prêter attention à sa position : but gag et 1-0 pour les locaux.

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Une fois la déception passée, on se dit que Quilmes va se remettre la tête à l’endroit. Tout faux. Prenant même le réalisateur à revers, El Cervecero fait coup double. Déjà pas irréprochable sur l’ouverture du score, le gardien, Gonzalo Marinelli, se fait chiper le ballon dans les pieds et concède immédiatement le but du 2-0. Assez fou.

Bien que mené 3-1 à la pause, avec cette fois-ci un golazo du (presque) rond central de Patronato, Quilmes va tout de même réussir à revenir au score et à égaliser à 3-3 grâce notamment à un but d’un certain Agustín Lavezzi, neveu d’Ezequiel.

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La question que tout le monde se pose désormais : les joueurs de Quilmes avaient-ils abusé de la boisson éponyme avant la rencontre ?

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JF

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