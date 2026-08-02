Mathieu Bodmer salue une mesure forte de la mère de Kylian Mbappé pour les jeunes du SM Caen

« Parlez-vous ! » Nommé directeur du football du SM Caen cet été, Mathieu Bodmer a une mission : « développer le club » en Ligue 3 pour lui faire atteindre son objectif de « retrouver la Ligue 2 », tout en refusant « les promesses irréalistes » : « Moi, je raisonne sur quatre ans. Si on remonte dans deux ans, ce ne sera pas un échec. De toute façon, l’actionnaire ne m’a fixé aucun classement précis », explique-t-il dans un entretien à L’Equipe publié ce dimanche.

Rangez les portables

Cet actionnaire, c’est la famille Mbappé, arrivée en Normandie à l’été 2024. Depuis, le club a terminé 18e de Ligue 2 et fini son premier exercice dans l’ex-National 1 à la 8e place. L’opération remontée passe donc par une réduction des moyens alloués et un accent mis sur la formation. « Leur projet avec les jeunes m’intéresse, s’enthousiasme Bodmer. Vous verriez ce qui est mis en place dans la scolarité, l’hébergement, la nutrition, l’accompagnement humain… » Un exemple ? « Fayza [Lamari, la mère de Kylian Mbappé, NDLR] a interdit le téléphone portable au centre de formation. C’est une décision formidable, les jeunes discutent et vivent ensemble. »

Gaël Clichy a peut-être trouvé la solution pour motiver ses troupes sans se couper de la base. Première réponse vendredi prochain lors du coup d’envoi de la saison face à Valenciennes.

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