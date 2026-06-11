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Mathieu Bodmer va changer de club normand

MJ
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Mathieu Bodmer va changer de club normand

Quitter un club de Ligue 1 pour un club de Ligue 3, et en plus pour rejoindre un autre club normand, il fallait oser. Mais quand ce club normand est ton club formateur, ça peut se comprendre. Selon L’Équipe, Mathieu Bodmer va quitter Le Havre pour rejoindre le Stade Malherbe de Caen en tant que nouveau directeur sportif. Bodmer connaît déjà très bien les lieux, puisqu’il a disputé 85 matchs entre 2000 et 2003. 

De bons résultats au HAC

L’ancien joueur du PSG a notamment contribué à la remontée des Havrais en Ligue 1 en 2023, puis à son maintien dans l’élite malgré des moyens limités. On rappelle aussi que le HAC vient de passer la DNCG sans sanction, une première depuis 2023. Comme quoi, même les comptes peuvent finir par remonter.

Kylian Mbappé devait avoir quelques arguments.

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MJ

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