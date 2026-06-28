Le discours inspirant de Jesse Marsch à ses joueurs

Dans les livres d’histoire. Vainqueur de son premier match de phase finale de Coupe du monde face à l’Afrique du Sud, le Canada profite d’une Coupe du monde organisée en partie sur son sol (même si le fait s’est joué à Los Angeles) pour progresser. Une montée en puissance notamment orchestrée par le sélectionneur Jesse Marsch, très fier de ses hommes au coup de sifflet final. « Les gars, pensez à ces deux années qu’on a passées ensemble. Pensez à tout ce qu’on a dit : s’en tenir au plan, rester fidèles à ce qu’on veut être, jouer de manière offensive, exploiter nos atouts, et vous, les gars, montrer votre caractère. Vous êtes des héros canadiens ! », s’est exclamé l’Américain sur la pelouse après avoir réuni son équipe autour de lui.

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Le football, un sport qui grandit au Canada

Un exploit (en attendant peut-être encore mieux au prochain tour face aux Pays-Bas ou au Maroc) qui ne peut que favoriser l’essor du football dans un pays qui se passionne avant tout pour le hockey. « Des héros canadiens pour les futurs enfants de ce pays qui pratiqueront ce sport. Ce sport a un grand avenir grâce à vous. Vous devriez être tellement fiers de qui vous êtes, a encore clamé Marsch. Vous devriez être tellement fiers de ce match. Vous vous êtes battus pour ça, à chaque instant. Vous êtes des héros canadiens. »

Merci pour les travaux.

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