Azzedine Ounahi sauve le Maroc

Une première mi-temps d'une extrême pauvreté puis un doublé d'Azzedine Ounahi au fil d'un second acte un peu mieux maîtrisé : le Maroc a souffert pour faire tomber le Canada à Houston (0-3). Mais qu'importe : les Lions de l'Atlas tracent leur route jusqu'en quart de finale, où ils pourraient retrouver les Bleus.

Canada 0-3 Maroc

Buts : Ounahi (50e et 82e) et Rahimi (90e+8)

Il y a parfois des scores qui ne disent pas tout, loin de là, de la physionomie d’une rencontre. Cette large victoire du Maroc sur le Canada à Houston (0-3) est clairement de ceux-là, tant les protégés de Mohamed Ouahbi ont souffert en première période, incapables de réagir. Malheureusement pour eux, les Canucks n’ont pas su concrétiser avant de se faire punir par le talent d’Azzedine Ounahi au retour des vestiaires puis de flancher en fin de partie. Ce Canada est donc le premier pays hôte à quitter la compétition (loin de chez lui), tandis que le Maroc attend désormais le Paraguay ou la France en quart de finale.

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En plein élan

Contre toute attente, ce sont les Canadiens qui mettent leurs adversaires dans les cordes dès les premiers instants. Duels remportés, projections rapides, intensité de tous les instants : les Lions de l’Atlas n’ont pas une seconde pour respirer. Jonathan David manque de spontanéité devant Yassine Bounou, qui sauve ensuite les siens d’un arrêt de grande classe face à Tani Oluwaseyi, qui s’était admirablement retourné en pleine surface. Pire encore pour le Maroc, Ismaël Saibari se blesse derrière la cuisse sur un appel anodin et doit céder sa place prématurément à Soufiane Rahimi, le seul à tenter sa chance de (trop) loin. Une partie qui perd peu à peu en intensité tandis que les (vice) champions d’Afrique tentent de retrouver de l’air. Puis tourne à la bataille de chiffonniers, avec une pluie de cartons qui s’abat juste avant les citrons.

Ounahi débloque tout

Un premier acte transparent qui ne fait absolument pas douter les Marocains. Alors que les hostilités n’ont repris que depuis quelques minutes, Achraf Hakimi met Azzedine Ounahi sur orbite d’un coup-franc à ras de terre vers l’entrée de la surface (0-1, 50e). Le ciel vient de tomber sur la tête de tout le Canada. De nouveau quelques courses vers l’avant, un coup-franc au-dessus de Jonathan David depuis l’arc de cercle, une tentative de Tajon Buchanan repoussée par Bounou : les Canucks essaient bien de revenir. Mais ils se découvrent aussi, jusqu’à se faire transpercer par cette ouverture de Chemsdine Talbi pour Brahim Diaz, qui s’en va offrir le doublé à Ounahi (0-2, 82e). Un dernier coup de casque de Rahimi sur la barre et le Canada s’offre un baroud d’honneur dans les dernières minutes, marquées par plusieurs montées de Maxime Crépeau. Mais ce sont bien les Lions de l’Atlas qui frappent encore, donnant une ampleur flatteuse à leur victoire grâce à Rahimi, parfaitement servi par un Diaz double passeur (0-3, 90e+8). Les Marocains vont désormais pouvoir regarder tranquillement Paraguay-France au frais pour connaître leur adversaire en quart de finale.

Canada (4-4-2) : Crépeau – Johnston, De Fougerolles, Bombito, Laryea (Shaffelburg, 79e) – Buchanan (Nelson, 87e), Sigur (Osorio, 87e), Eustaquio, Ahmed (P. David, 79e) – Oluwaseyi (Larin, 63e), J. David. Sélectionneur : Jesse Marsch.

Maroc (4-2-3-1) : Bounou – Hakimi, Diop (Saadane, 87e), Halhal, Mazraoui – Bouaddi (Amrabat, 63e), El-Aynaoui – Diaz, Ounahi (El Mourabet, 87e), El Khanouss (Talbi, 63e) – Saibari (Rahimi, 22e). Sélectionneur : Mohamed Ouahbi.

Revivez la victoire du Maroc face au Canada (0-3)