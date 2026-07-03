Pronostic Maroc Canada : analyse, cotes et prono Coupe du monde

Maroc – Canada : notre pronostic pour ce huitième de finale de Coupe du monde. Analyse détaillée, cotes, et pari conseillé sur la victoire du Maroc ou les deux équipes marquent.

Informations clés Le Maroc reste sur 3 victoires consécutives avant ce huitième de finale.

Le Canada est privé d’Ismael Koné et d’Alphonso Davies pour ce match.

Le Maroc a remporté les deux derniers duels directs (6-1 cumulé).

Les deux équipes ont marqué lors de leurs cinq derniers matchs.

Jonathan David (Canada) et Ismael Saibari (Maroc) en forme offensive.

Infos du match Stade Houston Stadium (Houston, TX, USA) — capacité 68 777 Compétition Coupe du monde Tour / Journée Huitième de finale Entraîneur Canada Jesse Marsch Entraîneur Maroc Mohamed Ouahbi

Porté par une série de trois victoires consécutives, le Maroc aborde ce huitième de finale de Coupe du monde face au Canada avec une dynamique positive et le souvenir récent d’un succès face à ce même adversaire en 2022 (2-1). Pour le Canada, l’événement est historique : le pays atteint pour la première fois la phase à élimination directe d’un Mondial, mais doit composer sans l’un de ses milieux clés, Ismael Koné, blessé. Les Canadiens, coorganisateurs du tournoi, évoluent devant un public acquis à leur cause mais restent sous pression après une qualification arrachée à la dernière minute contre l’Afrique du Sud. Côté marocain, l’enjeu est d’éviter tout excès de confiance et de confirmer le statut acquis lors de la précédente édition. Les deux sélections affichent une attaque en forme, mais l’absence d’Alphonso Davies affaiblit l’aile gauche canadienne et place Jonathan David, auteur d’un triplé contre le Qatar, au centre de toutes les attentes.

Le contexte du match : Maroc – Canada en huitièmes de finale

Le match Maroc – Canada en huitièmes de finale de la Coupe du monde promet un duel tactique entre deux équipes portées vers l’avant. Les Marocains, forts de leur expérience et de leur série positive, affrontent un Canada historique, mais diminué par les absences de joueurs majeurs. Cette confrontation directe revêt un enjeu particulier pour les deux nations, chacune souhaitant poursuivre son aventure mondiale.

À noter que d’autres sélections comme l’Argentine ou le Cap-Vert connaissent également une forte pression sur les huitièmes de finale, à lire dans l’interview de Willy Semedo sur la pression sur l’Argentine et le Cap-Vert.

Forme récente des équipes

Forme Canada

Date Domicile Score Extérieur Résultat 28/06/2026 Afrique du Sud 0-1 Canada V 24/06/2026 Suisse 2-1 Canada D 18/06/2026 Canada 6-0 Qatar V 12/06/2026 Canada 1-1 Bosnie-Herzégovine N 05/06/2026 Canada 1-1 Rep of Ireland N

La sélection de Jesse Marsch sort d’un succès arraché en toute fin de match contre l’Afrique du Sud (1-0), après avoir dominé le Qatar (6-0) lors de la phase de groupes. Avec deux victoires, deux nuls et une seule défaite (contre la Suisse, 1-2), le Canada a trouvé le chemin des filets à chaque rencontre, totalisant dix buts marqués sur cette séquence. Toutefois, les deux clean sheets obtenues l’ont été face à des adversaires moins huppés, et l’absence d’Ismael Koné au milieu, combinée à celle d’Alphonso Davies, fragilise l’équilibre de l’équipe. Jonathan David, auteur d’un triplé contre le Qatar, reste la principale menace offensive, tandis que Stephen Eustáquio a libéré les siens face aux Sud-Africains. Le Canada reste toutefois sur deux nuls à domicile, un signe de solidité mais aussi de difficulté à faire la différence au plus haut niveau.

Forme Maroc

Date Domicile Score Extérieur Résultat 30/06/2026 Pays-Bas 3-4 Maroc V 24/06/2026 Maroc 4-2 Haïti V 19/06/2026 Écosse 0-1 Maroc V 13/06/2026 Brésil 1-1 Maroc N 07/06/2026 Maroc 1-1 Norvège N

Le Maroc, entraîné par Mohamed Ouahbi, reste invaincu depuis cinq rencontres et vient d’enchaîner trois succès, dont une victoire spectaculaire contre les Pays-Bas (4-3). L’équipe a marqué lors de chacun de ses matchs et affiche onze buts inscrits sur la période. Si la défense n’a signé qu’un clean sheet (contre l’Écosse), elle a encaissé au moins un but lors de quatre rencontres, illustrant une tendance à l’ouverture des matchs. Ismael Saibari, auteur de trois buts en phase de groupes, anime l’attaque marocaine. À l’extérieur, les Lions de l’Atlas restent solides (deux victoires, un nul), ce qui confirme leur capacité à s’imposer loin de leurs bases.

Historique des confrontations Maroc – Canada

Date Domicile Score Extérieur 01/12/2022 Canada 1-2 Maroc 11/10/2016 Maroc 4-0 Canada

Le Maroc a remporté les deux dernières confrontations contre le Canada, dont la plus récente lors de la phase de groupes de la Coupe du monde 2022 (2-1). L’écart de buts cumulé (6-1) témoigne d’une domination marocaine, avec une moyenne élevée de 3,5 buts par affrontement. Cette tendance historique joue en faveur des Lions de l’Atlas avant ce huitième de finale Maroc – Canada.

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► Le pari « Maroc vainqueur » est coté à 1,75, ce qui correspond à une probabilité implicite d’environ 57 %. Cette estimation s’appuie sur la série de trois victoires consécutives du Maroc, son invincibilité sur les cinq derniers matchs et sa capacité à s’imposer à l’extérieur (deux victoires, un nul). Le Canada, privé d’Ismael Koné et d’Alphonso Davies, aborde la rencontre avec moins de certitudes, malgré une attaque en réussite. L’historique direct (deux défaites face au Maroc) et la série marocaine militent pour ce choix, même si la défense nord-africaine reste perméable (un seul clean sheet sur cinq matchs). Un sursaut offensif canadien, emmené par Jonathan David, pourrait néanmoins compliquer la tâche des Lions de l’Atlas.

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Notre pronostic et pari bonus pour Maroc – Canada

Le pari « Les deux équipes marquent » est coté à 2,00. Les deux sélections ont marqué lors de leurs cinq dernières sorties, et trois des quatre dernières confrontations du Maroc ont vu les deux équipes trouver la faille. Avec des défenses souvent mises à contribution, ce scénario reste crédible, même s’il n’est jamais acquis dans un match à élimination directe.

La pression et la gestion des matchs à élimination directe sont également évoquées du côté d’autres sélections dans l’article sur les Italiens Circati et Volpato, présents en 16es de finale de la Coupe du monde.

Aucun pari n’est sans risque : malgré la forme et l’historique en faveur du Maroc, la capacité offensive du Canada peut toujours bousculer la hiérarchie d’un huitième de finale mondial. Le pronostic Maroc – Canada reste donc ouvert, même si les indicateurs penchent vers une victoire marocaine.

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