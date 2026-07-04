Jesse Marsch affirme que le Canada était la meilleure équipe

Au moins, il ne peut pas revendiquer la possession, lui. Le Canada a réussi une belle première période dans son huitième de finale de Coupe du monde face au Maroc. Malheureusement pour eux, les Canucks ne sont pas parvenus à faire la différence, avant d’être punis au retour des vestiaires. Une élimination qui laissera forcément des regrets au vu du scénario. Le sélectionneur Jesse Marsch a affirmé au coup de sifflet final que ses joueurs « ont été malheureux, car nous n’avons pas été là en deuxième mi-temps ».

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Des joueurs auxquels le tacticien américain a tenu à tirer son chapeau pour leur prestation de haute volée. « Nous étions la meilleure équipe, a-t-il même affirmé au micro de Bein Sports. Ils ont eu quelques actions de plus, mais au niveau de l’intensité nous étions au-dessus. Ils avaient de la qualité dans la dernière action, mais nous, on a mis la pression. Pour ce qui est du plan de jeu, de la tactique, des intentions des joueurs d’aller chercher le ballon, de l’énergie mise, on a été au-dessus en première mi-temps et une partie de la deuxième. »

La découverte du foot se fait aussi par ses adages. Première leçon : « dominer n’est pas gagner ».

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