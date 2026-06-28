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Le Panama prend la porte avec un triste record

JD
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Le Panama prend la porte avec un triste record

Zéro pointé ! C’est une Coupe du monde à oublier au plus vite pour le Panama. Avec trois défaites dans la musette, la Marea Roja n’a rien éclaboussé du tout et rentre à la maison avec une addition de piteux revers concédés face au Ghana (1-0), à la Croatie (0-1) et à l’Angleterre (0-2). Surtout, les joueurs de Thomas Christiansen quittent la compétition avec une statistique peu enviable à leur actif.

Une première depuis 2010

En effet, les attaquants panaméens sont restés muets durant l’ensemble de leurs matchs de poule. Aucun but marqué, ce n’était plus arrivé depuis… 2010 ! Cette année-là, ils étaient deux à avoir fait leurs valises avec le bonnet d’âne sur la tête : l’Algérie (un nul, deux défaites) et le Honduras (même tarif).

Ce n’est pas la première fois que le Panama termine bon dernier d’un Mondial. La dernière fois, c’était en 2018, mais à l’époque, la sélection alors entraînée par Hernán Darío Gómez avait tout de même réussi à en planter deux : un contre la Tunisie et l’autre… face à l’Angleterre.

De toute façon, le canal le plus hype du moment, c’est celui de Saint-Martin.

Revivez Panama-Angleterre (0-2)

JD

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