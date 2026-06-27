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Les compositions du choc du groupe L sont tombées

LB
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Les compositions du choc du groupe L sont tombées

Les jeux sont faits. Pour cette rencontre déterminante dans le groupe L entre la Croatie, les deux sélectionneurs ont ajusté leurs onze de départ pour assurer les trois points et la qualification pour la suite de la compétition.

Iñaki Williams relégué sur le banc, Ante Budimir titularisé

Zlatko Dalić et Carlos Queiroz ont tous deux fait trois changements par rapport au match précédent. Exit Jérôme Opuku, Iñaki Williams et Caleb Yirenkyi, et bonjour Derrick Luckassen, Kamaldeen Sulemana et Elisha Owusu côté Ghana. Du côté de la Croatie, Petar Musa, Josko Gvardiol et Marko Pašalić ont fait les frais de leur mauvais match face au Panama. Ante Budimir occupera la pointe de l’attaque des Vatreni, tandis que Petar Sučić et Nikola Vlašić renforceront le milieu de terrain.

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Malheur au vaincu.

En direct : Croatie-Ghana (0-0)

LB

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