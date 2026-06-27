Le cadre détonnant de la Suède pour préparer sa rencontre face à la France

Ambiance déstructurée. Depuis mercredi, avant son dernier match de poule face au Japon (1-1), la Suède a fait du Toyota Stadium, l’antre habituelle du FC Dallas, son terrain d’entraînement. Pourtant les Blågult ont eu quelques surprises depuis leur arrivée.

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Une tribune effondrée

Alors que des travaux de rénovation ont été engagés dans le stade pour une réouverture en 2028, l’une des tribunes de l’enceinte prévue pour être démolie s’est effondrée du mauvais côté. Un incident qui n’a pas endommagé le terrain, même si la pelouse foulée par les protégés de Graham Potter semble quelque peu défraîchie. Une ambiance de film de fin du monde comme Hollywood sait si bien en faire, mais à laquelle les Blågult doivent s’acclimater avant d’affronter les Bleus du côté de New-York mardi en 16es de finale.

Prêts pour le remake du Labyrinthe : La Terre brûlée ?

Un forfait de taille pour la Suède avant d’affronter les Bleus