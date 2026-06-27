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L’équipe de France étincelante dans tous les domaines

JF
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L’équipe de France étincelante dans tous les domaines

La victoire des Bleus n’est pas passée inaperçue, loin de là. Si la presse étrangère a kiffé et flippe désormais, les Français, eux, n’ont pas voulu en louper une miette.

Un record pour une troisième journée depuis 2014

Selon Médiamétrie et M6, les Tricolores ont rameuté pas moins de 13,68 millions de téléspectateurs en moyenne vendredi soir sur M6. Cela correspond à une part d’audience de 62,1 %, soit très largement la meilleure de la soirée, loin devant Capitaine Marleau et ses 7,5 % de PdA. Ces chiffres sont assez proches des deux premières rencontres de poules – si l’Irak a attiré moins de monde, l’horaire tardif et la longue interruption peuvent l’expliquer– et ne devraient pas baisser pour les seizièmes, à moins que la programmation à 23h du match contre la Suède ne soit un frein.

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Habitués à des matchs pourris en troisième journée, les Français se sont historiquement rassemblés devant leur télé, puisque c’est la meilleure audience dans cette configuration depuis 2014.

Si les Bleus jouaient sur Ligue 1+, les clubs français vivraient leur meilleure vie.

Les Bleus choquent tout le monde, même Zlatan

JF

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La force offensive
La fragilité défensive
Fin Dans 2j
114
2
11
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