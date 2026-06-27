Pape Thiaw est fier de ses hommes

Il n’y a plus qu’à attendre… Mal embarqué après deux défaites initiales contre la France puis la Norvège, le Sénégal a fait le job en écrasant l’Irak, ce vendredi soir. Trois points, un goal average soigné et un espoir qui renaît : les Lions de la Teranga ont de bonnes chances de figurer parmi les huit meilleurs troisièmes pour se qualifier en seizièmes de finale. « Maintenant, il faut attendre. Le destin n’est plus entre nos mains. On a fait le job, ce qu’il fallait. Il faut attendre les autres matchs pour espérer se qualifier », a commenté le sélectionneur Pape Thiaw en conférence de presse.

Avant même de savoir s’il aura l’occasion de les revoir fouler une pelouse nord-américaine, Thiaw assure avoir enfin de quoi être fier de ses joueurs en terme de contenu. « Comme je l’avais dit hier, il y a eu une révolte. Je pense que l’équipe a bien joué, même si on peut mieux faire. Les joueurs ont montré de belles choses », s’est-il félicité.

Il va désormais falloir sortir les calculettes.

Le Sénégal cartonne l’Irak et peut croire à la qualif