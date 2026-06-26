Le Sénégal cartonne l’Irak et peut croire à la qualif

Après une première période très inquiétante malgré l’ouverture du score et l’expulsion rapide de Sulaka, le Sénégal a fini par dérouler contre l’Irak (5-0). Portés par un gros second acte et les entrées gagnantes de Pape Gueye et Iliman Ndiaye, les Lions de la Teranga se replacent dans la course aux seizièmes.

Sénégal 5-0 Irak

Buts : H. Diarra (4e), I. Sarr (56e), P. Gueye (59e, 72e) et I. Ndiaye (82e) pour les Lions de la Teranga

Expulsion : Sulaka (13e) côté Irak

Le Sénégal avait besoin d’un carton. Il a d’abord donné l’impression de chercher le mode d’emploi. À Toronto, les Lions savaient qu’une simple victoire ne suffirait probablement pas à sauver leur Mondial : il fallait marquer, beaucoup, et ne surtout pas trembler contre une équipe irakienne quasiment condamnée. Mission accomplie au tableau d’affichage (5-0), beaucoup moins dans les sensations au départ. Car avant de prendre l’eau en seconde période, l’Irak a longtemps réussi à faire douter une équipe sénégalaise pourtant lancée dès la quatrième minute et en supériorité numérique dès la treizième.

Onze contre dix, vraiment ?

Tout commence pourtant comme dans le rêve le plus simple de Pape Thiaw. Sur un corner frappé par Lamine Camara, Abdoulaye Seck place sa tête, Habib Diarra dévie la trajectoire et trompe Basil (1-0, 4e). La mission rattrapage est lancée. Elle semble même se simplifier quand Rebin Sulaka retient Sadio Mané, qui file vers le but. Pour Anthony Taylor, c’est d’abord jaune. La VAR l’appelle, l’arbitre va revoir les images, et l’Irak se retrouve à dix après seulement 13 minutes.

Sauf que le Sénégal confond ensuite supériorité numérique et pause fraîcheur prolongée. Mané oblige bien Basil à sortir une énorme horizontale sur coup franc, mais ce sont les Irakiens qui jouent sans complexe, pressent haut, gardent le ballon et donnent parfois l’impression d’être un de plus. Abdoulaye Seck frôle même la correctionnelle en accrochant Al-Hamadi, lancé vers le but, mais s’en sort avec un jaune. À la pause, les Lions mènent, oui. Mais pour une équipe qui doit soigner sa différence de buts, le 1-0 ressemble plus à un cadeau tombé du ciel.

Pape Gueye appuie sur le bouton

La seconde période remet enfin les choses dans l’ordre. Basil, touché, laisse sa place à Hassan, et le Sénégal commence à mettre du mouvement. Après un centre de Mbaye mal exploité par Mané, Lamine Camara récupère un ballon perdu par Zidane Iqbal, transperce la surface et sert Ismaïla Sarr en retrait. L’ailier ajuste tranquillement et libère un peu plus les Lions (2-0, 56e). Dans la foulée, Pape Thiaw sort la grosse télécommande : quadruple changement, avec notamment les entrées de Pape Gueye, Nicolas Jackson et Iliman Ndiaye.

Le coaching ne tarde pas à payer. Sur son premier ballon, Pape Gueye envoie un missile de 25 mètres dans la lucarne de Hassan (3-0, 59e). Le Sénégal repasse alors dans une différence de buts neutre et comprend qu’il y a mieux à faire que gérer. L’Irak, à bout de jambes, se met à distribuer les ballons comme des flyers à la sortie du métro. Gueye en profite encore, reprenant dans la surface une remise d’Iliman Ndiaye après une chandelle de Jakobs pour signer un doublé tout en violence (4-0, 72e). Puis Ndiaye s’invite à la fête d’une frappe déclenchée juste devant la surface (5-0, 82e). Cette fois, Hassan va chercher le ballon dans ses filets pour la quatrième fois, et le Sénégal peut enfin respirer. Pas encore assez pour fanfaronner, mais suffisamment pour regarder les seizièmes sans baisser les yeux.

Sénégal (4-3-3) : Diaw – Diatta, Seck (Ciss, 57e), Niakhaté, Jakobs – I. Gueye, Diarra (Pape Gueye, 57e), Camara (Jackson, 57e) – Mbaye (I. Ndiaye, 57e), I. Sarr (Diao, 80e), Mané. Sélectionneur : Pape Thiaw.

Irak (4-3-3) : Basil (Hassan, 46e) – Dhia Putros, Hashem, Sulaka, Doski – Al-Ammari, Bayesh, Iqbal (Yakon, 67e) – Jasim (Maknazi, 58e), Al-Hamadi (Yousif, 58e), Qasem (Younus, 13e). Sélectionneur : Graham Arnold.

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