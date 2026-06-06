S’abonner au mag
  • Mondial 2026
  • Gr.I

Il va faire très chaud dans le groupe de la France

JF
15 Réactions
Il va faire très chaud dans le groupe de la France

Préparez les casquettes et les glacières. Il va faire chaud cet été lors du Mondial, on le sait. Déjà observées lors de la Coupe du monde des clubs l’an dernier, les fortes chaleurs devraient à nouveau frapper la compétition internationale cette année et la France et le groupe I devraient être particulièrement impactés.

La France mal lotie

Partis en mode vikings, les Norvégiens commencent déjà à souffrir des fortes températures, comme on a pu le constater sur certaines photos d’entraînements. Sauf qu’ils ne sont pas au bout de leurs surprises, puisque selon le compte SantiSignals, qui s’appuie sur les chiffres de Bloomberg, le groupe I, de la Norvège, la France, le Sénégal et l’Irak, sera le groupe le plus chaud du Mondial.

En effet, la zone entre Boston, Philadelphie et New York devrait subir une vague de chaleur colossale, à l’endroit même où vont se jouer les matchs du groupe. Selon le twittos, la France est même le deuxième pays le plus impacté derrière la Tunisie, alors que les trois autres membres du groupe apparaissent aussi dans le top 10. À contrario, l’Espagne devrait être la seconde nation la moins impactée par les chaleurs durant la phase de poules.

À noter que même la finale devrait atteindre des records et devenir la plus chaude depuis l’édition 94… aux États-Unis.

Robin Risser meilleur coiffeur que showman

JF

À lire aussi
Les grands récits de Society: Tout le monde en parlait
  •  
Les grands récits de Society: Tout le monde en parlait

Les grands récits de Society: Tout le monde en parlait

Légende de la télévision, Thierry Ardisson s'en est allé à 76 ans, ce lundi 14 juillet. Il laisse derrière lui plusieurs émissions cultes, dont Tout le monde en parle, qui aura marqué toute une génération.

Les grands récits de Society: Tout le monde en parlait
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Rayan Cherki doit-il être titulaire à la Coupe du monde ?

Oui
Non
Fin Dans 2j
136
66

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.