Il va faire très chaud dans le groupe de la France

Préparez les casquettes et les glacières. Il va faire chaud cet été lors du Mondial, on le sait. Déjà observées lors de la Coupe du monde des clubs l’an dernier, les fortes chaleurs devraient à nouveau frapper la compétition internationale cette année et la France et le groupe I devraient être particulièrement impactés.

La France mal lotie

Partis en mode vikings, les Norvégiens commencent déjà à souffrir des fortes températures, comme on a pu le constater sur certaines photos d’entraînements. Sauf qu’ils ne sont pas au bout de leurs surprises, puisque selon le compte SantiSignals, qui s’appuie sur les chiffres de Bloomberg, le groupe I, de la Norvège, la France, le Sénégal et l’Irak, sera le groupe le plus chaud du Mondial.

This is very important as it will provide massive advantages to some and massive disadvantages to others. The heat factor in the World Cup will be oh so real! Advantage: Spain https://t.co/4djw7MCqrN pic.twitter.com/WRHRjTcLcJ — SantiSignals (@SantiSignals) June 5, 2026

En effet, la zone entre Boston, Philadelphie et New York devrait subir une vague de chaleur colossale, à l’endroit même où vont se jouer les matchs du groupe. Selon le twittos, la France est même le deuxième pays le plus impacté derrière la Tunisie, alors que les trois autres membres du groupe apparaissent aussi dans le top 10. À contrario, l’Espagne devrait être la seconde nation la moins impactée par les chaleurs durant la phase de poules.

À noter que même la finale devrait atteindre des records et devenir la plus chaude depuis l’édition 94… aux États-Unis.

Robin Risser meilleur coiffeur que showman