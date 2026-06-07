L’Italie bat la Belgique aux tirs au but et remporte l’Euro U17

Qui a dit que l’Italie ne gagnait plus ?

La Nazionale n’ira pas au Mondial, mais elle pourra au moins se consoler avec ses bambins. Pour la deuxième fois en trois ans, sa sélection U17 a remporté l’Euro. Ce dimanche soir, c’est au bout du suspense que les jeunes Italiens y sont parvenus, au bout d’une asphyxiante séance de tirs au but. Avant cela, le score est resté vierge pendant 85 minutes, puis la Belgique a ouvert le score grâce à Noa Cobiella, milieu de terrain d’Anderlecht. Les Diables rouges ont sans doute cru avoir fait le plus dur ici, mais les Italiens sont revenus à hauteur dans le temps additionnel grâce à un penalty transformé par Marcello Fugazzola. Direction les tirs au but, où Cobiella et Tinus Moorthamer ont raté côté belge, laissant Diego Perillo offrir le trophée à son pays.

De quoi venger, un tout petit peu, les Français.

L’Italie prend le meilleur sur la Belgique