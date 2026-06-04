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La France dit au revoir à l’Euro U17

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La France dit au revoir à l’Euro U17

 Belgique 2-1 France

Buts : Onia Seke (25e) et Benktib (52e) pour la Belgique // Gadou (64e) pour les Bleuets

Les U17 de l’équipe de France voient leur rêve de remporter l’Euro s’envoler après leur défaite en demi-finales. Après deux cartons contre la Macédoine du Nord (5-0) et le Danemark (4-0), les Bleuets n’ont pas réussi à faire sauter le verrou belge, qui n’avait cédé que contre l’Espagne (1-0) en phase de groupes.

Malgré un allant offensif retrouvé dans les dernières minutes, l’équipe de José Alcocer a buté sur un très bon Mattis Seghers dans les cages belges. Les Diablotins rouges filent en finale en ayant inscrit deux buts en autant de frappes cadrées, la France prend la porte en ayant eu la possession (63%).

À Thibaut Courtois de juger si les Bleuets méritaient de se qualifier…

Les Bleuets filent en demi-finales de l’Euro U17

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