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Liverpool n’a pas traîné pour remplacer Arne Slot

TB
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Liverpool n’a pas traîné pour remplacer Arne Slot

Un bon cherrie. Séparé d’Arne Slot depuis quelques jours, Liverpool n’a pas laissé planer le doute trop longtemps concernant son futur entraîneur. Les Reds ont effet annoncé confier leur destin aux mains d’Andoni Iraola, ce jeudi. Après trois saisons sur le banc de Bournemouth (qu’il a guidé jusqu’à la sixième place cette saison), l’Espagnol et son football intense étaient convoités. Il aura donc pour mission de relancer une dynamique positive sur les bords de la Mersey. Le club n’a pas précisé la durée de son contrat.

Iraola tout va ?

Cinquièmes de Premier League, les Reds ont tristement été déchus de leur couronne à l’issue d’un exercice parfois pénible. « Je suis vraiment enthousiaste, a affirmé le tacticien de 43 ans aux médias du club. Parce qu’évidemment, on connaît Liverpool, on sait que c’est un club immense, l’un des plus grands au monde. Il ne faut pas grand-chose pour être séduit par Liverpool. »

Le Pays basque à la conquête du Royaume.

TB

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