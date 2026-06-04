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Van Dijk se paye les journalistes

MJ
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Van Dijk se paye les journalistes

L’amertume de la défaite, peut-être. Après la rencontre entre les Pays-Bas et l’Algérie, remportée 1-0 par les Fennecs, Virgil van Dijk en a profité pour glisser un tacle aux journalistes présents en conférence de presse. En cause : la manière dont le limogeage d’Arne Slot a fuité dans les médias.

L’amertume de la défaite, peut-être. Après la rencontre entre les Pays-Bas et l’Algérie, remportée 1-0 par les Fennecs, Virgil van Dijk en a profité pour glisser un tacle aux journalistes présents en conférence de presse. En cause : la manière dont le limogeage d’Arne Slot a fuité dans les médias.

Un limogeage découvert en même temps que le public

Liverpool avait visiblement oublié de le prévenir. « Je suis sorti de l’avion samedi après-midi et j’ai vu la nouvelle qui fuitait. Je n’étais même pas au courant moi-même. Apparemment, la décision a été prise le matin », a expliqué le défenseur néerlandais en conférence de presse.

Et le capitaine des Oranje ne s’est pas arrêté là. « Nous vivons désormais dans un monde où tout le monde veut être le premier à publier une information. Ce sont ces gens-là qui en profitent. Oui, c’est la réalité », a-t-il ajouté, en visant notamment un certain « journaliste/pseudo-journaliste italien ».

Un tacle appuyé, comme il en a l’habitude.

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MJ

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