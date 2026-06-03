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Frustrés par Zidane, les Pays-Bas punis par l’Algérie

JF
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Frustrés par Zidane, les Pays-Bas punis par l&rsquo;Algérie

  Pays-Bas 0-1 Algérie

But : Hadj Moussa (86e) pour les Fennecs

Crucifiés par le meilleur joueur du coin. Alors que les Pays-Bas ont longtemps poussé pour venir à bout de l’Algérie à Rotterdam, ce sont bien les Fennecs qui se sont imposés sur un bijou de la pépite locale en fin de match (0-1), Anis Hadj Moussa, qui évolue sous les couleurs du Feyenoord.

Zidane en grande forme

Si qu’on ne sait pas vraiment qui sera le gardien titulaire de l’Algérie au Mondial, voilà que Luca Zidane a du marquer de gros points face aux Néerlandais. Auteur d’un sacré match, il a passé son temps à dégouter les locaux sur leurs nombreuses tentatives, notamment face à Donyell Malen ou Coody Gakpo, et termine sa rencontre avec six arrêts au compteur.

Des parades finalement déterminantes, puisqu’au terme d’un match emballant mais où les différents turnovers en cours de match, puisque les deux formations ont débuté avec ce qui ressemble à un onze type, et surtout l’inefficacité des Oranje, très dominants en première période, ont été des facteurs clés, c’est bien Hadj Moussa qui confirme tout le bien que l’on pense de lui avec un délice de frappe en lucarne. Il va vite falloir corriger le tir pour Memphis Depay et ses potes.

Un bel hommage à Arjen Robben sur ses terres.

Un match entre l’Algérie et les Pays-Bas avant la Coupe du monde

JF

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