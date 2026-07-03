Les Fennecs s’attirent les foudres des médias algériens

Éliminée sans briller face à la Suisse, l’Algérie s’est également attirée les foudres des médias locaux. Du côté de DZFOOT, on soulève le manque d’application de joueurs jugés « trop tendres derrière, trop mous devant ».

Constat partagé par La gazette du Fennec qui va même plus loin et caractérisant la performance des fennecs comme « insipide ». Pire encore, le média algérien apparaît bien fataliste et constate qu’il est « difficile de contester cette élimination ».

Les choix tactiques de Petković critiqués

Avec une équipe sans numéro 9, les Algériens ont terriblement peiné à exister dans le secteur offensif. Compétition déplore des Verts qui « peinent à accélérer le rythme et à se créer de véritables occasions face à un bloc helvétique très compact ». DZFOOT critique également de son côté un Riyad Mahrez « très peu dangereux, très peu offensif, pas particulièrement utile au pressing et pas particulièrement utile à la construction ».

Fataliste, DZFOOT soulève « que forcément, la question de l’avenir de Petković doit de poser ». De même, La gazette du Fennec a jugé le choix du sélectionneur de titulariser Ibrahim Maza en faux 9 comme « un pari désasteux ».

Une épopée ou la porte.

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