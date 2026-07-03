Gonçalo Ramos fait mieux que Cristiano Ronaldo en Coupe du monde

Il ne tire jamais à blanc. Jusque-là cantonné au banc de touche derrière l’intouchable Cristiano Ronaldo, le Pistolero Gonçalo Ramos a profité de sa petite demi-heure de jeu en bon supersub pour crucifier la Croatie (2-1) dans le temps additionnel en seizièmes de finale de ce Mondial 2026. En deux Coupes du monde, le nouvel attaquant de l’AC Milan affiche des statistiques impressionnantes qui n’avaient tout simplement jamais été vues au sein de la sélection portugaise.

Le meilleur ratio but/minutes jouées de l’histoire du Portugal

Déjà auteur d’un triplé retentissant au Qatar en 2022 face à la Suisse (6-1) et donc sauveur de la Seleção face à la sélection croate dans la nuit de jeudi à vendredi, l’avant-centre lusitanien de 25 ans culmine désormais à 4 réalisations en seulement 187 minutes disputées en Coupe du monde (153 en 2022, 34 en 2026).

C’est très simple : l’ancien du PSG et de Benfica affiche une moyenne de but toutes les 47 minutes, ce qui en fait le meilleur ratio de l’histoire du Portugal en Coupe du monde, selon Opta.

Embed t.co

On avait dit que sa Coupe du monde était terminée, on s’est finalement trompé. Mea culpa.

Il y a 29 ans, les Simpsons auraient prédit une drôle de finale de Coupe du monde