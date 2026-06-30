Le PSG officialise un premier départ

Les Rossoneri ne tirent pas à blanc. Comme annoncé ces derniers jours, le Pistolero Gonçalo Ramos quitte le Paris Saint-Germain et rallie l’AC Milan. Les deux clubs ont officialisé le transfert de l’international portugais ce mardi après-midi. « Le Paris Saint-Germain remercie Gonçalo Ramos pour son professionnalisme, son engagement et sa contribution aux nombreux succès du club, et lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière », a écrit le club de la capitale dans son communiqué.

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Milan casse sa tirelire

Cantonné à un rôle de supersub de luxe (seulement 15 titularisations toutes compétitions confondues en 2025-2026 avec les Rouge et Bleu), le buteur portugais de 25 ans souhaitait changer d’air et relever un nouveau défi après le back-to-back du PSG en Ligue des champions. Sous la houlette de son nouveau coach Rúben Amorim, Milan n’a pas hésité à faire sauter la banque pour s’attacher les services du Lusitanien. D’après Fabrizio Romano, le montant de l’opération est estimé à 74 millions d’euros, ce qui en fait le transfert le plus onéreux de l’histoire du club lombard.

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Auteur de 45 pions et 8 passes décisives en 131 matchs sous la tunique parisienne depuis son arrivée en août 2023, Gonçalo Ramos restera comme un joueur marquant du début de l’ère Luis Enrique, avec une ribambelle d’images fortes et de beaux souvenirs (ses buts contre l’OM, son égalisation déterminante en Supercoupe d’Europe contre Tottenham, son but à Barcelone).

Sortez les mouchoirs.

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