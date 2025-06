Booba-Mbappé : quand les rappeurs se payent les footballeurs

→ Booba vs Mbappé :

Voici donc le micro-feuilleton qui a rythmé ces derniers jours : Elie « Booba » Yaffa contre Kylian Mbappé. En réalité, l’attaquant français n’a rien demandé et le rappeur semble – comme souvent – parti dans un délire en solitaire, à coups de tweets et de punchlines bien en deçà de ses standards. Pour comprendre cette affaire, contextualisons :

15 juin 2016 : Kylian Mbappé, 17 ans, passe le baccalauréat avec un peu d’avance. À la sortie de son épreuve de philosophie, le caméraman d’AS Monaco TV lui demande ce qu’il fera en cas de bons résultats. Réponse de l’intéressé : « Si j’ai le bac, et bah je me mettrai dans Booba, et je ferais des tours de terrain. » Mbappé fan de. La réciproque n’arrivera jamais.

22 décembre 2022 : « On te voit Kyky, tu chantes pas, c’est pour ça que tu gagnes pas. » En pleine Coupe du monde au Qatar, Booba décide déstabiliser le groupe France en s’en prenant à son buteur. La raison ? Dans le bus, les Bleus chantent en choeur «92i Veyron », l’un des plus gros classiques de B20. Tous sauf Mbappé, plongé dans son téléphone. De quoi agacer Booba donc, qui termine sa saillie par un message plein de sagesse : « Tu préfères envoyer des nudes. »

.@KMbappe Si tu laisses pas Nasser tranquille je vais lui dire ce que tu fais à Palm Beach et avec qui et pourquoi tu as chopé une "gastro". Joue au foot marque des buts et vends des maillots. Tu vas pas nous péter les couilles longtemps Kyky. Et passe ton permis! pic.twitter.com/WUt6q6t1YC — Booba (@booba) June 26, 2025

18 juin 2025 : Pour célébrer sa victoire en Ligue des champions et le lancement de son maillot domicile pour la saison 2025-2026, le Paris Saint-Germain confie l’une de ses chansons officielles à Booba. Accompagné du talentueux chanteur colombien, Blessd, le Duc sort ainsi le titre « ICI C’EST PARIS ». Une jolie foirade, puisqu’au delà de la médiocrité musicale proposée, Booba a de nouveau fait dans la pique à Mbappé : « Ballon d’or c’est pour moi, j’veux pas la Coupe du Roi, il a trahi la honda (son entourage) pour de la tortilla. » Dans les mois précédents, le rappeur s’en était régulièrement pris au joueur, via une série de publications sur les réseaux sociaux concernant son rendement au Real Madrid.

26 juin 2025 : Kylian Mbappé a décidé de porter plainte contre le PSG pour harcèlement moral. Pas de quoi faire plaisir à Booba, visiblement devenu subordonné de Nasser Al-Khelaïfi, à en lire sa réaction : « Si tu laisses pas Nasser tranquille je vais lui dire ce que tu fais à Palm Beach et avec qui et pourquoi tu as chopé une « gastro ». Joue au foot marque des buts et vends des maillots. Tu vas pas nous péter les couilles longtemps Kyky. Et passe ton permis ! » Comme il le chantait lui-même : « Triste est le game. »

→ Rohff vs Karim Benzema :

« De la Ligue 1 à la Liga, faut que je perce, transperce les filets du Barça. Sans cesse que j’presse, fais moi la passe là. On soulèvera la coupe, check ça, ce soir on fête ça ! » Le quatrième couplet du son Fais moi la passe de Rohff a fait place à Karim Benzema. Grand ami du rappeur du 94 à l’aube des années 2010, KB9 – tout juste transféré au Real Madrid – s’offrait en effet le plaisir de beaucoup de footballeurs, en lâchant son petit seize. Mais voilà, l’amitié n’a pas duré. Benzema a en effet choisi de prêter allégeance à Booba, alors que ce dernier entamait son clash avec Rohff. De quoi mettre fin à la relation entre le duo éphémère, même si une réconciliation est visiblement dans les tuyaux. Bienvenue dans les Anges de la téléréalité.

→ La Fouine vs Aubameyang

Bien malgré lui, Pierre-Emerick Aubameyang s’est retrouvé pris dans la tourmente du clash entre Booba et La Fouine. Le rappeur du 78, proche de l’attaquant gabonais, a ainsi signé un son intitulé Aubameyang pour attaquer celui du 92. Une manoeuvre qui n’aurait cependant pas plu à Aubameyang, alors joueur du Borussia Dortmund. Sur les réseaux sociaux, un message attribué à l’intéressé s’en prenait d’ailleurs directement à La Fouine : « Supprime mon nom dans ton son. » Pour se justifier, Aubam a précisé avoir été victime d’un piratage, avant d’appeler au calme entre les rappeurs. Trop tard. Booba, quant à lui, a répondu avec toujours autant de tact : « Arrête de baltringuer toi, joue au foot. » Le jeu, toujours.

<iframe loading="lazy" title="Aubameyang" width="500" height="375" src="https://www.youtube.com/embed/smBZFyL2D2k?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>

→ Argentine vs Drake

La saison 2023-2024 a été rythmée par le clash Drake-Kendrick Lamar. Plébiscité par la majorité – même ceux qui ne pipent rien à la langue de Shakespeare – Kendrick Lamar a ainsi remporté la bataille médiatique grâce à son titre Not Like Us. Jusqu’en Argentine. En demi-finales de Copa América, l’Albiceleste défiait en effet le Canada et Drake a décidé de « soutenir » son pays, en misant près de 300 000 dollars sur une victoire. Problème : Drake est un poissard. Chacune de ses apparitions avec le maillot d’une équipe ou n’importe quel autre type d’intervention, entraîne une défaite dans la foulée. En demi-finales de Copa América, ça n’a évidemment pas manqué, puisque l’Argentine s’est imposée (2-0), avant de remporter la compétition. En réaction, la fédération argentine s’est donc targuée d’un message laconique : « Not like us, not with us. » Pas comme nous, et pas l’un des nôtres.

Argentina took a shot at Drake after he lost a $300,000 bet on Canada to beat them in the Copa América semifinal, using rap rival Kendrick Lamar's song to send him a message 👀 pic.twitter.com/Wz4aV56Gxp — ESPN FC (@ESPNFC) July 10, 2024

→ Booba vs Mario Balotelli

En avril 2013, Booba, décidément, balance AC Milan. Un diss track visant à peu près tout le monde et qui le pousse à voyager jusqu’à Milan, pour y rencontrer Kevin-Prince Boateng, alors estampillé bad boy d’une Serie A déjà en déclin. Les images d’archives sont cheap à souhait, entre faux signes de gang et affreux t-shirt Unküt, qui habillait alors le rappeur. Oui mais voilà, en novembre 2013, c’est cette fois au tour de Rohff de partir pour Milan, de poser avec Mario Balotelli et même de jouer au ping-pong.

Là aussi, on notera les affreux t-shirts Distinct, marque de textile du MC. De quoi foutre en rogne Booba qui a, dès lors, placé le buteur italien dans son viseur. « Bien-sûr elles crient au génie, rastafari je suis béni. J’monte sur Paris, j’prends mes euros. J’suis trop frais c’est un délit. T’es pas dans le bando (quartier), t’es sur le banc comme Balotelli », lâchait d’ailleurs le Duc en 2016 sur le titre Rouge et Bleu, puis d’enchaîner avec diverses attaques au fil du temps. Balotelli, de son côté, n’y a jamais vraiment prêté attention. A-t-il tort ?

→ Digga D vs Saïd Benrahma

Un rappeur, un football, une jeune femme. Classique. Dans un freestyle lâché dans sa voiture – à l’arrêt, faut-il le préciser – le rappeur anglais Digga D a lâché une phrase anodine mais vite devenue virale outre-Manche : « Son mec est un footballeur. Je me la tape, pendant qu’il est à l’entraînement. » Une attaque visant à priori Saïd Benrahma et sa compagne de l’époque, Mya Mills, qui s’avérait être l’ex-conjointe de ce même Digga D. Benrahma et son entourage ont démenti la véracité de cette sortie, mais un poil trop tard. Wanda Nara et Mauro Icardi n’ont qu’à bien se tenir.

→ Rohff vs Jérémy Ménez

Les footballeurs aiment se la jouer rappeurs, c’est un fait. Mais les punchlineurs n’aiment pas que l’on marche sur leurs plates-bandes. Et Rohff l’a bien fait savoir dans un entretien accordé à RMC Sport, en parlant de Jérémy Ménez : « Il ne se respecte pas. Un jour, j’étais en studio en train d’écouter des sons et d’écrire, et il est arrivé alors que j’avais dit au mec qui l’a ramené de ne pas venir avec lui. Je l’ai bien reçu mais il y a des écarts que je n’accepte pas. Il arrive, il est bourré, il fait sa pseudo caillera et il pose sa tête sur mon épaule alors que je ne le connais pas. » C’en est presque mignon.

Dans l’Aveyron, un bar décide de diffuser la finale de 1993 de l’OM plutôt que PSG-Inter