Rafael Leão parle de sa reconnaissance et de sa fidélité pour l’AC Milan

Milan perché ti amo.

Parmi les nombreux attaquants cités pour pallier le départ de Kylian Mbappé, on retrouve Rafael Leão, l’ailier gauche portugais de l’AC Milan qui semblait favori dans la course. Dans le cadre de la sortie de son livre, l’attaquant portugais a donné une interview au Corriere della sera dans laquelle il ne se projette pour l’instant pas ailleurs qu’en Lombardie. « Mon avenir est à Milan, assure-t-il. Je suis ici et j’ai encore un contrat de quatre ans. Milan m’a aidé quand j’étais dans une situation très difficile, les dirigeants étaient proches de moi. Je n’oublie pas et je suis loyal. »

Avant de poursuivre : « Je suis arrivé alors que j’étais encore jeune, j’ai grandi ici en tant qu’homme et en tant que footballeur. Je veux gagner à nouveau avec ce club, ma tête est ici. » Une occasion pour le joueur de 24 ans de rappeler sa fidélité aux Rossoneri, avec lesquels il peut espérer un titre européen en Ligue Europa cette saison, alors qu’il est lié à l’AC Milan jusqu’en 2028, ce qui obligerait le PSG à dépenser une très grosse somme pour se l’offrir.

En même temps, Luis Enrique aura besoin d’un attaquant, pas d’un chanteur.