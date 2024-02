Les sept joueurs parfaits pour remplacer Kylian Mbappé

→ L’étincelle : Rafael Leão

La recette de Kylian Mbappé est connue : percussion brutale, dribble, retour sur son pied droit avant d’enchaîner sur une frappe masquée imparable. Des caractéristiques semblables à celle de Rafael Leão, le dynamiteur du Milan AC. L’ailier gauche de 24 ans, qui éclabousse la Serie A de son talent chaque week-end, est capable de changer le cours d’un match en une accélération. Un statut d’homme providentiel qui n’est pas sans rappeler celui de « KM7 ». Pour voir l’international portugais (23 capes pour 3 buts), sous contrat jusqu’en contrat jusqu’en juin 2028 débarquer dans la capitale, il faudra payer sa clause libératoire de… 175 millions d’euros. Buona fortuna !

<iframe loading="lazy" title="😍 Les BUTS PÉPITES de Leão avec l'AC Milan cette saison !" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/G9MREgQolrg?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" allowfullscreen></iframe>

→ Le mec égocentrique : Cristiano Ronaldo

Si Lionel Messi n’a pas réussi de grandes choses avec le Paris-SG, aucun doute que son rival de toujours Cristiano Ronaldo peut faire mieux. Même à 39 berges, le quintuple Ballon d’or peut amener le club de la capitale vers son objectif ultime : le sacre en Ligue des champions. Ça tombe bien, il est, avec Benzema, Modric, Kross et Carvajal, le joueur qui compte le plus de C1 au XXIe siècle à son palmarès (5). Un ultime défi idéal pour gonfler l’égo intersidéral de « CR7 ». Histoire de continuer d’écrire sa légende et d’aider à relever un peu le niveau de la Ligue 1. Et d’après lui, elle en a sacrément besoin.

→ Le jeune prodige : Xavi Simons

Après seulement 11 matchs sous le maillot de l’équipe première du PSG, un prêt au PSV puis à Leipzig cet été , Xavi Simons n’a jamais été autant désiré par le club de la capitale, auquel il appartient toujours, que depuis qu’il l’a quitté. Promis à un brillant avenir depuis qu’il sait faire 50 jongles, l’international néerlandais a suivi les pas de Christopher Nkunku ou encore Moussa Diaby : partir en Allemagne pour prouver, comme si c’était nécessaire, qu’il avait tout à fait sa place dans le onze parisien. Il faudra maintenant pour le Paris-SG réussir à rapatrier le joyaux dès cet été alors que les Roten Bullen poussent déjà pour le garder au-delà de la durée initiale du prêt.

→ Un joueur nul de la tête : Mohamed Salah

Si contrairement à Kylian Mbappé, Mohamed Salah n’a pas encore permis à son pays de conquérir le graal, le Pharaon et l’international français ont beaucoup de point commun : être une légende vivante de leur club, être de véritables machines à pions et avoir une célébration signature. Mais ce n’est pas tout, les deux joueurs partagent aussi le même défaut : le manque de justesse de la tête. Si le Parisien a fait de timides progrès, l’Égyptien n’a planté que 9 buts en carrière de la tête selon Transfermarkt. Alors oui, son mètre 75 (contre 1,78m pour Mbappé) ne l’aide pas mais cela ne représente que 3,2% de ses buts. Comme un air de ressemblance.

→ L’homme au grand coeur : Heung-min Son

Comme Mbappé, Heung-min Son est une superstar idolâtrée pour ses qualités footballistiques hors normes. Braqué sous le feu des projecteurs, le Sud-Coréen profite de son exposition pour faire le bien autour de lui. Si on peut compter sur Kyk’s pour défendre les monuments français et accompagner 98 jeunes pour accomplir leur rêve avec son association IBKM, « l’enfant prodigue » sait lui aussi soutenir son peuple quand il en a le plus besoin. La preuve, en avril 2019, l’ailier gauche de Tottenham avait donné près de 115 000 euros pour les victimes d’immenses incendies qui avaient ravagé une partie de son pays. Deux hommes au grand cœur finalement. Et puis, il a une revanche au ping-pong à prendre sur Kang-in Lee.

→ Le compétiteur ultime : Erling Haaland

En Ligue des champions, les maux du Paris-SG sont nombreux et les échecs cuisants hantent encore la mémoire des supporters. Un ennemi est souvent pointé du doigt pour expliquer ces déroutes à répétition : un mental de chips. Si la figure de Marquinhos, brassard autour du bras, peine à convaincre, le club de la capitale a une solution à ce problème : recruter un homme au mental de fer, le cyborg Erling Haaland. Tout sauf rassasié après sa première victoire en C1 avec City en juin dernier, le géant norvégien est aussi bien un formidable buteur (16 buts en 18 rencontres de Premier League cette saison) qu’un joueur imperturbable. Bon, c’est sûr que l’opération risque d’être compliquée, mais ça réglerait beaucoup de problème au poste d’avant-centre quand même.

→ Le (vrai) natif de Bondy : Randal Kolo Muani

On aurait pu jeter notre dévolu sur Jonathan Ikoné, roi de la sape et créateur d’un lab de rap, vraiment né à Bondy, mais le profil de l’ailier de la Fiorentina ne colle pas tant avec le meilleur buteur de l’histoire du PSG. En revanche, Randal Kolo Muani, également natif de cette ville de Seine-Saint-Denis, peut se révéler être un successeur naturel au (très probable) futur joueur du Real Madrid. Le Paris Saint-Germain voudrait semble-t-il changer de dimension et entrer dans une ère plus mesurée, tournée vers le collectif. Dans ce cas, il est temps de laisser du temps à Kolo Muni, puisqu’il a assuré qu’il justifiera bientôt le prix de son transfert.

