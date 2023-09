Simakan : « Xavi Simons ? Paris n’a pas de bol, parce que c’est un joueur exceptionnel »

Tout le monde en parle.

Pour sa troisième saison avec le RB Leipzig, Mohamed Simakan s’éclate comme rarement outre-Rhin, lui qui forme désormais une charnière 100% tricolore avec Castello Lukeba, son ancien compère en Espoirs. « On ne pourrait pas rêver mieux. On a beaucoup de francophones dans l’équipe, une charnière totalement française qui marche très bien. Ça nous facilite la tâche, on est tous solidaires entre nous », a-t-il apprécié, interrogé par Bein Sports. Avant de glisser, à propos de l’ancien Lyonnais : « On a cette chance-là d’avoir commencé ensemble en sélection. C’est une personne en or, que j’admire de fou malade. C’est quelqu’un de très bon délire et qui a une très forte personnalité. »

⚽️ #FootballShow 💻 @SimakanMohamed est notre invité 👉 Son intégration à Leipzig 👉 La charnière défensive 100% française 👉 Les chocs à venir contre le Bayern et City 👉 Xavi Simons … pic.twitter.com/FnY8DGTrhC — beIN SPORTS (@beinsports_FR) September 25, 2023

L’ancien défenseur de Strasbourg a également évoqué le cas de Xavi Simons, prêté par le Paris Saint-Germain pour la saison à venir, mais que tout Leipzig se verrait bien conserver au-delà de juin 2024. « On est très contents de l’avoir. Paris n’a pas de bol parce que ce joueur-là est exceptionnel, c’est un petit qui bosse beaucoup, qui prend du plaisir, qui donne de la joie de vivre, s’est-il extasié devant son nouveau coéquipier, déjà décisif sept fois en cinq matchs de Bundesliga. C’est un joueur qu’on espère garder le plus d’années possible. »

Il en pense quoi, Luis Enrique ?

