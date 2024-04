Pronostic Leipzig Dortmund : Analyse, cotes et prono du match de Bundesliga

Leipzig prend le large face à Dortmund

L’affiche de la 31e journée de Bundesliga nous amène à Leipzig, où le club local reçoit le Borussia Dortmund. Cette confrontation est cruciale dans l’optique de la qualification pour la prochaine Ligue des Champions. En effet, actuellement, l’équipe dirigée par Marco Rose occupe le dernier strapontin avec 2 points de plus que son premier poursuivant qui n’est autre que le Borussia Dortmund. Ces dernières saisons, Leipzig s’est établi parmi les clubs allemands qui occupent le haut du classement. Si le titre de champion d’Allemagne est resté hors de portée avec le Bayer Leverkusen, Leipzig fait désormais office de qualifié très régulier à la Ligue des Champions. En compétition directe avec Dortmund pour la quatrième place donc, ils entament ce match déterminant dans une très bonne dynamique, avec trois victoires consécutives contre Fribourg (1-4), Wolfsbourg (3-0) et Heidenheim (1-2).

► 100€ OFFERTS en CASH chez PMU Sport en misant sur ce match.

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter ⇐ ⇐

En face, le Borussia Dortmund est quant à lui engagé dans plusieurs courses dans ce sprint final. En effet, les Marsupiaux luttent pour accrocher une place en Ligue des Champions et doivent également disputer les demi-finales de la Ligue des Champions face au Paris Saint-Germain. En quelques jours, le BVB dispute deux rencontres cruciales pour l’issue de sa saison. En championnat, le Borussia Dortmund n’a pas pu reproduire sa brillante performance de la saison précédente, où il avait presque remporté le titre avant de s’effondrer lors de la dernière journée et de se faire devancer par le Bayern Munich. Hors du top 4 désormais, Dortmund paie peut-être l’enchaînement des matchs. Après une défaite à domicile contre Stuttgart (0-1), les hommes d’Edin Terzić ont réussi à décrocher une victoire précieuse à Mönchengladbach (1-2), mais ont ensuite été frustrés par un match nul contre le Bayer Leverkusen la semaine dernière (1-1). Le week-end dernier, les partenaires de Marco Reus pensaient avoir fait le plus dur en ouvrant le score en fin de match face au Bayer. Ce succès aurait permis au Borussia de rester dans le Top 4 mais aussi de mettre fin à l’invincibilité de la bande à Alonso. En fin de rencontre, les Marsupiaux ont craqué sur corner et ont concédé l’égalisation. A domicile, Leipzig pourrait réaliser une très belle opération en prenant le dessus sur Dortmund, qui est moins bien en championnat, et sera sans doute focalisé sur la C1.

► Le pari « Victoire Leipzig » est coté à 1,66 chez PMU Sport qui vous rembourse votre 1er pari de 100€ remboursé EN CASH.

► Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à un 1er pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 166€.

– Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH.

– Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire.

► Le pari « Openda buteur » est coté à 4,00 chez PMU Sport qui vous rembourse votre 1er pari de 100€ remboursé EN CASH.

► Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à un 1er pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 400€.

– Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH.

– Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire.

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites vous permettent de parier sur ce Leipzig – Dortmund :

– 10€ sans déposer d’argent + 100€ de bonus en Freebets avec Unibet en rentrant le code « SOFOOT »

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec Betclic dès la fin du match

– 15€ sans déposer d’argent + 85€ de bonus classique avec ParionsSport En Ligne

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOTX2 »

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Retrouvez le Pronostic Leipzig Dortmund encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !