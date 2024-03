Dortmund et Leipzig gagnent, Augsbourg cartonne

Une pluie de buts en Bundesliga ? Quelle surprise.

La 24e journée de Bundesliga s’est poursuivie ce samedi après-midi, avec la quatrième et dernière place qualificative pour la Ligue des champions comme enjeu principal. Un duel à distance opposant le Borussia Dortmund au RB Leipzig, tous deux en déplacement. Et le BvB s’accroche bien à sa position avec trois points glanés à Berlin, contre l’Union (0-2). À Bochum, le RBL s’est, de son côté donné, quelques raisons d’espérer, grâce à un succès maîtrisé (1-3). Dortmund reste devant avec une unité d’avance.

Le carton de la journée est venu de Darmstadt, où les malheureux hôtes ont été balayés par Augsbourg (0-6). Un festival notamment pimenté par Phillip Tietz (1re et 84e) et Emredin Demirović (20e et 29e), tous deux auteurs d’un doublé. Le Bosnien est l’actuel quatrième meilleur buteur du championnat avec quatorze réalisations. On notera également les buts de Nathan Ngoumou et Niels Nkounkou, respectivement dans le nul du Borussia Mönchengladbach contre Mayence (1-1) et la victoire de l’Eintracht Francfort sur le terrain d’Heidenheim (1-2).

Les résultats :

Mayence 1-1 Mönchengladbach

Buts : Burkardt (12e) pour Mainz // Ngoumou (55e) pour Gladbach

Expulsion : Kohr (84e) pour Mainz

Heidenheim 1-2 Eintracht Francfort

Buts : Pieringer (59e) // Gimber (38e, CSC) et Nkounkou (54e) pour l’Eintracht

Union Berlin 0-2 Borussia Dortmund

Buts : Adeyemi (41e) et Maatsen (90e) pour le BvB

Darmstadt 0-6 Augsbourg

Buts : Tietz (1re et 84e), Jensen (12e), Demirović (20e et 29e), Vargas (25e) pour le FCA

VfL Bochum 1-4 RB Leipzig

Buts : Wittek (7e) pour le VfL // Olmo (30e), Openda (68e), Ordets (71e, CSC) et Poulsen (72e) pour le RBL

Expulsion : Kwarteng (86e) pour le VfL

