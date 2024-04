Patrick Herrmann va quitter le Borussia Mönchengladbach en fin de saison

La saison des au revoir, en Allemagne.

« 16 ans, 418 matchs, 20 726 minutes, 56 buts, la moitié de ma vie : Borussia Mönchengladbach. » C’est avec ces mots que Patrick Herrmann a annoncé prendre sa retraite à l’issue de la saison. Le titre de « légende du club » peut largement lui être attribué, lui qui a rejoint les couleurs des Fohlen à l’âge de 17 ans, d’abord pour l’équipe réserve avant de prendre une place avec les A.

Dans son message, l’ailier a tenu à remercier les supporters et fait une promesse de tout donner jusqu’au bout. Le directeur général du sport du Borussia, Roland Virkus, a précisé que le joueur aurait un rôle au sein du département des sponsors du club après sa carrière. À 33 ans, Herrmann va quitter Mönchengladbach sans avoir remporté le moindre trophée. Relégué sur le banc, il a pris part à seulement six rencontres cette saison, ce qui ne l’empêche pas d’être le cinquième joueur le plus capé de l’histoire du Borussia.

La fin d’une belle aventure.