Pilier de Francfort, Makoto Hasebe tire sa révérence

Ceci n’est pas un entracte.

Peu de joueurs peuvent se targuer d’avoir joué près de 700 matchs en carrière, et Makoto Hasebe peut lui s’asseoir à la table de Lionel Messi, Cristiano Ronaldo et Paolo Maldini. Ce mercredi, l’ancien capitaine des Samouraïs bleus a annoncé sur Instagram qu’il mettrait un terme à sa carrière à l’issue de la saison. « J’ai décidé de prendre ma retraite après cette saison. Ce n’est pas encore une réalité, mais je veux profiter du mois qui reste et donner le meilleur de moi-même jusqu’à la fin », a commenté le quadragénaire dans un post écrit en trois langues.

Post Instagram Voir sur instagram.com

Arrivé à l’Eintracht Francfort en juin 2014 en provenance de Nuremberg, le Japonais est devenu au fil des années un pilier de l’effectif, passant d’un rôle de milieu défensif à défenseur avec le temps. Avec les Aigles, il a notamment remporté la Coupe d’Allemagne en 2018 et la Ligue Europa en 2022. Capitaine de sa sélection aux Mondiaux 2010, 2014 et 2018, Hasebe avait annoncé sa retraite internationale après la cruelle élimination de son pays face à la Belgique en huitièmes de finale. Il lui reste désormais cinq matchs pour pousser Francfort vers une qualification européenne dès la saison prochaine.

De son côté, Kazuyoshi Miura continue de fouler les terrains.

Un champion du monde allemand de 1974 est décédé