Kazuyoshi Miura rempile pour une nouvelle saison à 56 ans

La retraite à 64 ans ? Aucun problème !

Kazuyoshi Miura, 56 ans, ancien international japonais et inspiration pour le manga Olive et Tom, va prolonger son contrat avec l’UD Oliveirense, un club de D2 portugaise, en prêt. Il avait déjà été prêté par le Yokohama FC la saison dernière.

A ce jour, il reste ainsi le footballeur professionnel actif le plus âgé, après avoir débuté sa carrière en 1986 et évolué sur quatre continents différents : en Asie (Japon), en Amérique (Brésil), en Europe (Portugal, Italie et Croatie) et en Océanie (Sydney). L’attaquant a déjà évoqué le fait qu’il souhaitait poursuivre sa carrière jusqu’à ses 60 ans au moins, même sans jouer.« Il y aura des moments où je ne participerai pas aux matches, mais je veux rester motivé et faire ce que je peux là où je peux », avait-il déclaré au quotidien Nikkan Sports.

Tremble, Gigi Buffon !

Au-delà du mercato : qu’est-ce qu'Al-Ittihad ?