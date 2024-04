Une ancienne joueuse du PSG annonce être atteinte d’un cancer

L’internationale brésilienne Luana, qui évolue actuellement à Orlando Prides en NWSL, a révélé ce lundi être atteinte d’un lymphome de Hodgkin, un cancer qui naît dans les lymphocytes.

La joueuse de bientôt 31 ans a annoncé la nouvelle elle-même sur les réseaux sociaux. « Je vais suivre une chimiothérapie et je compte sur votre soutien et vos prières, a expliqué la Brésilienne. Je tiens à remercier ma famille et mes amis qui m’ont aidée dans cette épreuve, ainsi que l’équipe nationale brésilienne et Orlando Pride pour leur soutien inconditionnel. » Elle ne jouera plus de la saison avec son club.

Post Instagram Voir sur instagram.com

Luana Bertolucci a signé en Floride en début de saison en provenance des Corinthians. Elle avait précédemment joué au Paris Saint-Germain entre 2020 et 2022. Avec le club de la capitale, elle a remporté le championnat en 2021 et la Coupe de France en 2022. La milieu de terrain a aussi enfilé le maillot de la Seleção à 30 reprises, participant notamment à la dernière Coupe du monde en Australie et en Nouvelle-Zélande.

On lui envoie le maximum de forces.