Pronostic Brésil Espagne : Analyse, cotes et prono de la demi-finale des JO 2024

L’Espagne passe sans encombre l’écueil brésilien

Retrouver le Brésil en demi-finale des Jeux olympiques n’est évidemment pas une surprise majeure. En revanche, le parcours des Brésiliennes a de quoi détonné puisqu’elles ont fini leur phase de poule sur deux revers face au Japon (2-1) et contre … l’Espagne (0-2). Le succès obtenu face au Nigéria (1-0) lors de la 1ère journée a donc été suffisant pour permettre au Brésil d’accéder aux quarts de finales parmi les meilleurs 3èmes. Pour disputer cette rencontre décisive face à la France, la sélection brésilienne était privée de la légende Marta, expulsé contre l’Espagne. En quart, les brésiliennes ont eu chaud puisque les Françaises ont pêché dans le dernier geste avec un penalty manqué et 2 poteaux. Gabi Portilho a su quant à elle profiter d’une opportunité pour permettre au Brésil d’intégrer le dernier carré. Pour cette revanche face à la Roja, le sélectionneur brésilien ne pourra toujours pas s’appuyer sur Marta (suspendue 2 matchs), mais compte sur les Jheniffer, Gabi Nunes, ou Gabi Portilho.

► 100€ de bonus DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€)

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter chez Winamax ⇐ ⇐

Championne du monde en titre, l’Espagne se présente dans ce tournoi olympique dans la peau du grand favori. Portée par la réussite actuelle du foot espagnol, l’équipe féminine veut suivre les pas des hommes qui disputeront la finale. A l’instar de l’autre demi-finale, la sélection espagnole retrouve un adversaire présent dans son groupe, le Brésil. Lors de leur match, les partenaires de Bonmati avaient dominé les coéquipières de Jheniffer (2-0) et avaient également remporté leurs deux autres rencontres face au Japon et le Nigéria. En quart de finale, les Espagnoles affrontaient la Colombie. Grande favori de ce match, l’Espagne s’est retrouvé menée de 2 buts mais est parvenue à renverser ce scénario pour recoller en toute fin de temps réglementaire. Finalement, les coéquipières de Putellas ont dû passer par la séance de tirs aux buts pour décrocher leur qualification . Echaudées par cette performance, les Espagnoles vont vouloir élever leur niveau lors de cette demi-finale. Avec son effectif de très grande qualité, l’Espagne devrait dominer le Brésil et disputer la finale des JO. Double passeuse en quarts, Paralluelo tentera cette fois-ci de faire trembler les filets.

► Le pari « Victoire Espagne » est coté à 1,56 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 212€ (312€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 250€ de bonus pour jouer au poker.

► Le pari « Paralluelo buteur » est coté à 2,95 chez Winamax qui vous permet de récupérer 100€ DIRECT (déposez 100€ et jouez avec 200€).

► Profitez de 100€ de bonus DIRECT pour 100€ déposés chez Winamax

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous récupérez un bonus égal au montant de votre 1er dépôt jusqu’à 100€.

– Déposez par exemple 100€ et misez avec 200€ !

– Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 100€ de bonus) sur ce pari et tentez de gagner 490€ (590€ – les 100€ de paris gratuits retirés après le pari).

– Vous avez le droit en + à 250€ de bonus pour jouer au poker.

50€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent pour parier sur nos pronostics Espagne – Brésil

Vous avez envie de parier sur nos pronostics Espagne – Brésil sans pression ? Le seul bonus qui vous le permet c’est les bonus sans avoir à déposer d’argent.

Bonne nouvelle, le partenaire paris sportifs de So Foot, RueDesJoueurs, vous a négocié 50€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent :

10€ chez ZEbet en cliquant sur l’offre correspondante ;

chez en cliquant sur l’offre correspondante ; 10€ chez Unibet avec le code SOFOOT ;

chez avec le code ; 10€ chez ParionsSport En Ligne avec le code RDJ110 ;

chez avec le code ; 20€ chez Betsson sans avoir besoin de code.

Les codes promos indiqués ici sont à inscrire dans votre formulaire d’inscription (ils sont parfois déjà préremplis). Certains de ces bonus vous proposent également de profiter d’un autre bonus après, si vous décidez de déposer !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics Espagne – Brésil avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– Un 1er pari remboursé de 100€ en CASH chez PMU Sport

– Un 1er pari remboursé de 100€ en Bonus chez Betclic

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Retrouvez le Pronostic Brésil Espagne détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !

JO 2024 : L'Espagne impose sa loi au Brésil et assure la tête de son groupe