JO 2024 : L’Espagne impose sa loi au Brésil et assure la tête de son groupe

Brésil 0-2 Espagne

Buts : Del Castillo 68e et Putellas 90e+17

Dans ce troisième et dernier match de poule, le Brésil s’est incliné face à l’Espagne à Bordeaux, dans une rencontre sans fin avec plus de 25 minutes de temps additionnel.

Une première mi-temps, qui s’est conclue sur un score nul de 0-0, malgré une domination nette de l’Espagne avec de multiples occasions, notamment avec une frappe puissante de Navarro arrêtée par la gardienne brésilienne. La rencontre a pris une autre tournure avec l’exclusion de la capitaine brésilienne. En situation défensive, Marta a levé le pied en direction du visage de Carmona, un highkick digne d’une épreuve de taekwondo. Un geste dangereux qui lui a valu un carton rouge, laissant les Brésiliennes à dix peu avant la mi-temps.

De retour des vestiaires, l’Espagne a opéré quatre changements stratégiques qui ont finalement porté leurs fruits. Peu après l’heure de jeu, les joueuses de Montserrat Tomé ont ouvert le score grâce à Athenea del Castillo, qui a réussi à pousser au fond du filet une frappe repoussée par Lorena (0-1, 68e). Les Espagnoles doublent la mise au bout du temps additionnel avec un but d’Alexia Putellas, qui depuis l’entrée de la surface envoie une frappe en pleine lucarne (0-2, 90e+17). Deux buts qui permettent à l’Espagne de s’imposer tout en assurant la première place dans ce groupe C, tandis que le Brésil se contente d’une troisième place et devra attendre la fin des autres poules pour connaître son sort.

Après la Coupe du monde, les JO ?

Brésil (4-4-2) : Lorena – Antonia, Tarciane, Lauren, Tamires (Yasmin 61′) – Ludmila (Gabi Portilho 54′), V. Yaya (Gabi Nunes), Duda Sampaio (Thais 61′), Marta (c) – Kerolin (Jheniffer 61′) – Adriana. Sélectionneur : Arthur Elias

Espagne (4-1-2-3) : Coll (Rodriguez 75′) – Carmonà (c), Aleixandri Lopez, Codina, Batlle – T. Abelleira – Navarro (Paralluelo 45′), Guijarro (Putellas 59′)- Del Castillo, Garcia Cordoba (Caldentey 45′), J. Hermonso (Bonmati 59′). Sélectionneur : Montserrat Tomé

