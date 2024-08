L'Allemagne bat l'Espagne et chipe la médaille de bronze

Le chocolat, ça n’intéresse pas l’Espagne.

Les Allemandes ont remporté la médaille de bronze en venant à bout de l’Espagne dans la petite finale (0-1), ce vendredi. Un but de Gwinn sur penalty (65e), à la suite d’une erreur de Coll, la gardienne espagnole, a suffi à faire le bonheur de l’Allemagne, qui empoche leur quatrième médaille olympique en bronze après 2000, 2004 et 2008.

Rien ne prédisait pourtant ce beau scénario, puisque ce sont surtout les Espagnoles qui ont dominé la rencontre. Les championnes du monde en titre ont eu les occasions pour se hisser sur le podium, mais elles bouclent l’aventure avec des regrets. Avant la pause, Bonmati avait même touché la barre (45e), réveillant au passage un Groupama Stadium légèrement endormi. Berger, la portière allemande, aura même été héroïque, repoussant plusieurs tentatives espagnols et même un penalty de Putellas au bout du bout du temps additionnel (90e+7) .

