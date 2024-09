Merle Frohms prend sa retraite internationale à seulement 29 ans

Numéro un ou rien.

À 29 ans et 52 capes, Merle Frohms referme déjà la porte sur son aventure en sélection nationale. La gardienne allemande, passée numéro deux au profit d’Ann-Katrin Berger au tout début des Jeux olympiques de Paris, où la Mannschaft a chopé la médaille de bronze après sa victoire dans la petite finale contre l’Espagne (1-0), ne s’est semble-t-il pas vraiment faite à ce choix, elle qui était indéboulonnable depuis six ans, et a préféré prendre sa retraite internationale.

« Je regarde en arrière six années riches en événements et inoubliables avec de nombreux hauts et bas. Avoir représenté mon pays comme numéro un lors de deux grands tournois (un Euro et une Coupe du monde) a été un honneur pour moi, mais aussi très exigeant physiquement et mentalement », a expliqué la gardienne du VFL Wolsburg.

