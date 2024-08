Alexandra Popp ne jouera pas la demi-finale des JO

Un forfait qui tombe mal.

L’équipe nationale allemande de football féminin devra se passer de sa capitaine emblématique, Alexandra Popp, pour la demi-finale olympique contre les États-Unis, ce mardi (18 heures). L’attaquante de Wolfsburg a dû déclarer forfait en raison d’une infection, a-t-on appris à quelques heures de la rencontre.

Un nouveau coup dur pour les Allemandes, qui doivent déjà faire sans leur meilleure joueuse, Lena Oberdorf. En plus de ces absences de taille, l’Allemagne ne pourra pas non plus compter sur Lea Schüller, victime d’une inflammation du tendon rotulien au genou. Laura Freigang est la seule attaquante restée debout, même si elle pourra compter sur Nicole Anyomi et Sarai Linder, toutes les deux rappelées par Hrubesch pour pallier ces blessures.

Bundestrainer Horst Hrubesch muss heute Abend aufgrund eines Infekts auf Kapitänin Alexandra Popp verzichten. Für sie rückt Nicole Anyomi in das 18er-Aufgebot.#TeamD #USAGER 📸 DOSB/Sofieke van Bilsen pic.twitter.com/vMtLI72W2v — DFB-Frauen (@DFB_Frauen) August 6, 2024

La lourde défaite contre les Américaines (1-4) risque aussi de peser lourd dans la balance d’une Allemagne qui ne partira pas favorite pour une place en finale.

