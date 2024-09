Alexandra Popp dit stop avec la sélection allemande

Il n’y a pas qu’Antoine Griezmann qui jette l’éponge.

Après la retraite de la gardienne Merle Frohms et de Marina Hegering, un nouveau départ vient d’être acté ce lundi pour la sélection nationale féminine allemande. À 33 ans, Alexandra Popp a décidé à son tour de stopper l’aventure, après 14 années de bons et loyaux services. Troisième meilleure buteuse de sa sélection avec 67 réalisations, la Duisburgoise boucle une jolie carrière avec la Mannschaft, ponctuée d’une médaille d’or aux Jeux olympiques de Rio en 2016 et d’une médaille de bronze à Paris.

Avec le départ de sa leadeuse d’équipe et capitaine, c’est une sacrée page qui se tourne. « Alex Popp a été le visage marquant de l’équipe nationale féminine pendant près d’une décennie et demie. Elle était une joueuse clé, elle a été en tête sur et en dehors du terrain, avec son attitude, sa mentalité, sa personnalité et bien sûr ses qualités de football. Maintenant, d’autres combleront cette lacune et assumeront des tâches de direction », a assuré sa sélection dans un communiqué.

L’actuelle attaquante de Wolsburg s’offrira une dernière danse sous le maillot allemand à Duisbourg, sa ville natale le 28 octobre contre l’Australie, là où tout avait commencé pour elle avec l’Allemagne un soir de novembre 2010.

Quel plus beau contexte pour faire ses adieux ?

