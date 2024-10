Le Brésil voit un de ses meilleurs bagarreurs prendre sa retraite

Un vrai Melo-drame.

La corporation des bouchers s’apprête à perdre l’un de ses plus vaillants soldats. Après plus de 20 ans à aiguiser ses vissés aux quatre coins du globe, Felipe Melo raccroche les crampons. À 41 ans, après une dernière expérience chez lui, à Fluminense, le milieu de terrain dira stop en fin de saison. L’ex-international brésilien a annoncé la nouvelle via une vidéo publiée sur sa page Instagram, en collaboration avec un sponsor.

Pour lui, l’idée était peut-être, comme Rafael Nadal l’a fait avec Richard Gasquet, d’éclipser un autre retraité de la semaine, Andrés Iniesta. Raté. Toujours est-il qu’en 23 ans de carrière, Felipe Melo aura tout de même porté les couleurs de prestigieux clubs tels que la Juventus et l’Inter, mais aussi remporté trois Copa Libertadores. En guise de reconversion, il devrait devenir entraîneur dans les prochains mois.

Finalement, on n’a peut-être pas fini de le voir disjoncter.

