De retour au Brésil, Thiago Silva a vraiment du mal avec les horaires des matchs

Après une longue carrière en Europe, Thiago Silva a signé avec Fluminense, au Brésil après la fin de son contrat avec Chelsea. Un retour au pays dans le club qui l’a formé, qui ne se passe pas comme prévu. Si sur le plan sportif Fluminense vient d’enchaîner trois victoires de suite depuis l’arrivée du défenseur central (tout en restant avant-dernier du championnat), l’adaptation est encore compliquée pour le joueur de 39 ans. En cause, les horaires des matchs. Après le match contre le Red Bull Bragantino dimanche dernier, il a poussé un petit coup de gueule.

« Pour l’amour de Dieu, on ne peut pas jouer à 11h du matin. Les gens ont besoin de s’interroger sur ce sujet. Mettons de côté l’intérêt des personnes qui organisent tout ça, les matchs aussi tôt n’ont aucun sens. C’est inhumain. Normalement on s’entraîne à 9h du matin pour pouvoir échapper à la chaleur de 11 heures et après ils nous font jouer à cette heure-là, c’est absurde. » Voilà qui a le mérite d’être clair, à voir si la voix de Thiago Silva aura assez de résonnance pour faire changer les choses.

Si ça peut nous faire profiter d’un duo Coutinho-Payet en prime time… on prend.

