Thiago Silva a un message à passer au PSG

Lettre d’amour.

Après quatre belles années à Chelsea, Thiago Silva a décidé de revenir au Brésil cet été, où il s’est engagé avec le club Fluminense. À l’occasion de ses 40 ans, l’ancien international a été invité par le PSG à s’exprimer sur sa relation avec le club. Spoiler : l’homme aux 315 matchs aime toujours autant les Rouge et Bleu. Amoureux assumé du club, Thiago Silva avait même obtenu la nationalité française en 2019.

« Je regarde encore tous les matchs dès que j’ai l’opportunité. Je ne souhaite que des bonnes choses au club. Toutes les fois que je regarde, j’ai l’impression que Thiago Silva est encore là. Ça a été la période la plus importante de ma vie en tant que joueur professionnel et en tant que père de famille, a lâché l’ancien chouchou des supporters sur Instagram. C’était magnifique. Qu’est-ce que je peux dire de plus ? Je souhaite simplement le meilleur au club, aux supporters, à la ville. Le Paris Saint-Germain c’est magique et c’est magnifique. »

📺 𝐓𝐡𝐢𝐚𝐠𝐨 𝐒𝐢𝐥𝐯𝐚 – INTERVIEW ❤️💙 Thiago Silva, qui a fêté hier ses 40 ans, nous a reçu chez lui, au Brésil. O Monstro revient sur son passage au Club, un moment fort dans sa carrière et dans sa vie. 🫶 pic.twitter.com/xbDEbM5YKW — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 23, 2024

De quoi rendre nostalgique des premières années sous l’ère QSI.

