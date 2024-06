Les images incroyables de l’arrivée de Thiago Silva à Fluminense

O Monstro et compagnie.

Un mois après l’annonce de son retour à Fluminense, son club formateur dans lequel il était déjà revenu entre 2006 et 2008, Thiago Silva est enfin arrivé à Rio de Janeiro pour officiellement signer chez les Tricolor. Malgré l’horaire très matinal, une foule de supporters de Flu était rassemblée devant l’aéroport de Rio pour accueillir l’ancien joueur du PSG avec sa famille, en chantant à sa gloire et à celle du club. Fumigènes, feux d’artifice, drapeaux et banderoles à son effigie étaient de sortie, dans une ambiance de feu.

Avant même son arrivée sur le parvis, les milliers de supporters chantaient à tue-tête. Des images documentées par le compte officiel X de Fluminense, qui avait même lancé un direct pour l’occasion. « 16 ans à attendre ton retour, Thiago Silva. Ici a toujours été ta maison, idole ! », peut-on notamment lire dans un des nombreux tweets postés par le club ce jeudi.

16 anos esperando pelo seu retorno, @tsilva3! Aqui sempre foi sua casa, ídolo! pic.twitter.com/ufw8pgLwTu — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) June 7, 2024

Il ne faudra pas fêter trop longtemps, dès le 12 juin, il doit rechausser les crampons.

