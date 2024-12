Quand Pep Guardiola remet son style en question

La fin du handball ?

Défait pour la sixième fois en huit rencontres de Premier League sur la pelouse d’Aston Villa ce samedi (2-1), Manchester City s’enfonce dans la crise sportive qui l’affecte depuis deux mois maintenant. Invité à disserter devant les médias, Pep Guardiola n’a ainsi aucunement caché ses interrogations : « Oui, j’ai une confiance incroyable en mes gars et cela ne changera pas, a doucement entamé l’entraîneur catalan, avant de se rendre à une petite évidence. Mais il est clair que nous ne sommes plus bons. Il est donc peut-être temps de changer d’approche, dans l’esprit et dans le jeu. » Et de conclure par un brin d’optimisme : « Je vais trouver un moyen qui permettra à l’équipe de revenir à son niveau, étape par étape. »

Dans la même veine, Erling Haaland a également fait son auto-critique, tandis que le jeune Rico Lewis, lui-aussi présent en zone mixte à appelé ses aînés à « revenir aux fondamentaux » et ajouté que « l’équipe à plus que jamais besoin de ses leaders. » City est provisoirement sixième du classement.

L’an dernier, Lyon avait commencé sa saison en janvier. Alors pourquoi ne pas imiter Pep Sage ?

Haaland : « Guardiola trouvera les solutions »