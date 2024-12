La sentence est irrévocable pour les lecteurs de sofoot.com : Pep Guardiola est loin d’être finito

« Josep Guardiola est-il finito ? »

Pour répondre à cette question qui aurait pu être posée au bac de philo, les chauves de l’espace commentaires ont scintillé en masse. Le « Non » l’emporte avec plus de 73 %. Une solidarité émouvante. Merci à Éric et Henry pour avoir créé des milliers de comptes afin de soutenir le Chauvistan. Vous avez été plus gentils qu’avec Kylian.

Premier commentaire, signé de l’adoubé, qui parle de lui-même à la 3e personne, Cockney : « Ça lui a foutu un coup que Cockney soit reconnu meilleur entraîneur français, c’est sûr », dixit l’auteur, qui signe désormais avec raison : Meilleur entraîneur français. Selon Bison Power, la « finitance » de Guardiola se serait manifestée comme dans une mauvaise série de Franck Gastambide : « Cockney m’a tuer », aurait-il crié tout en se griffant le crâne ! » Là, on est sûr de flopper.

Le Pro G sportif-Monaco garde le mystère : « Je connais la réponse à cette question, avec un argumentaire mêlant intelligence et humour fin, mais ayant déjà été cité par la rédaction, je ne dirais rien et passe mon tour. » Du coup, on te recite juste pour être sûrs de ne plus jamais voir quelque chose d’intelligent sortir de ta plume. FRANCO BAS RESILLE détend son collant : « Non, pas encore, faut pas déconner. Il le sera finito le jour où il signera au PSG. » Llewyn, lui, présente le scénario plus probable : « Mais non, il est pas finito. Il a décidé de jouer avec handicap. Terminer à la 24e place de la phase de groupes en Champions et avoir 12 points de retard sur Liverpool en Premier League à la fin des matchs allers, tout ça pour réussir le doublé en mai et devenir le plus grand entraîneur de club de tous les temps. »

Sortez le cash et tout ira mieux

On sent que certains ont bien lu nos articles, et ça fait plaisir (parfois on en doute). La machine Guardiola n’avance que si on lui file des diamants déjà polis. Pour SissounetDistrict, « Mercato hivernal à 2 milliards et on relance la machine ». Quant à RotieDHR : « Bon entraîneur, mais largement surcoté. Il a bénéficié d’une des plus belles générations de joueurs au Barça et a surfé dessus. À Man City, club-État aux fonds illimités, avec quatre équipes types. » Josep ne surferait que sur un effectif de génie.

Quand certains nous demandent d’aller chercher des réponses auprès de psys, d’autres invoquent la physique quantique, mais celle-ci répond à d’autres questions. Ronald Ignoble nous éclaire : « D’après le principe de superposition quantique, Dembélé tire à la fois du pied droit et du pied gauche et le ballon qui en résulte est à la fois à l’intérieur et à l’extérieur du but. » Merci, parce que dès qu’il touche le ballon, l’espace-temps se détend. On comprend enfin.

Enfin, la sentence tombe avec Kickford-Empulé : « Moi, j’ai toujours dit que ce mec était surcoté. Faut pas se laisser berner par ses six PL en trompe-l’œil. » C’est vrai qu’on se fait souvent avoir par les 8 Ballon d’or de Messi aussi. Et pour conclure, Bison Power nous met tous d’accord : « Qu’est-ce que c’est que ce sondage ?! Le mec a relancé la machine et a bien placé le club en LDC ! Tout comme dans le championnat domestique, il sort encore des gros résultats. RESPECTEZ PEP GENESIO !!!!! »

Parce que oui, au fond, le seul Pep qui compte aujourd’hui, c’est Genesio. Ce sondage ? Juste un test.

