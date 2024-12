Guardiola : « Il faudra ramener un point de Paris »

Quand la mer est tranquille, chaque bateau a un bon capitaine.

Sept défaites en dix matchs, un nouveau revers à Turin contre la Juventus (2-0), en pleine tempête, Pep Guardiola refuse de sombrer dans la sinistrose. En conférence de presse d’après match rapportée par L’Equipe, le coach de Manchester City a préféré retourner sur le passé et les épreuves qu’il a surmonté.

« Le défi le plus difficile de ma carrière, c’est quand on m’a confié cette équipe et qu’il a fallu obtenir des bons résultats pour conserver ce poste pour une deuxième saison, a confié le technicien espagnol, en poste depuis 2016. Ce qui se passe en ce moment, c’est la vie, c’est quelque chose de normal. Parfois, il y a des mauvaises périodes avec des mauvais résultats, mais on va continuer à se battre. »

Objectif barrages

La mission du moment ? Accrocher une place de barragiste en Ligue des champions. Avec un petit point d’avance sur le PSG, premier éliminé virtuel, City ne joue pas dans l’optimisme. « L’objectif, c’est d’être barragiste. Pour cela, il faudra ramener un point de Paris et remporter le dernier match à domicile (contre Bruges) », résume Guardiola.

"We played well" Pep Guardiola trusts in his squad despite 2-0 loss to Juventus… 📺 @tntsports & @discoveryplusUK pic.twitter.com/VrmTzcTrEF — Football on TNT Sports (@footballontnt) December 11, 2024

Si le coach espagnol pose une façade de stoïcisme qu’il égratigne machinalement, son capitaine Ilkay Gündogan, lui, appelle à un sursaut collectif : « Même si les résultats ne sont pas en notre faveur en ce moment, je ne pense pas qu’on en soit loin. Durant la majeure partie des matchs, on ne joue pas mal, on joue même bien et on se crée des occasions de but, mais quand on offre des occasions à nos adversaires et qu’ils en concrétisent une, cela nous est difficile de réagir et de revenir. Il faut qu’on trouve le déclic, chaque joueur doit se poser individuellement la question de savoir ce qu’il peut faire mieux pour que l’équipe retrouve collectivement son efficacité. »

