Southampton vire son entraîneur

Au revoir.

Russell Martin n’est plus l’entraîneur de Southampton. Après la gifle reçue par les Saints ce dimanche lors de la 16e journée de Premier League – une cinglante défaite 0-5 face à Tottenham –, le club a dégainé un communiqué sur X annonçant la fin de la collaboration avec l’ancien international écossais. Ce dernier, en poste depuis juillet 2023, avait permis au club du sud de l’Angleterre de remonter dans l’élite.

We can confirm that we have taken the difficult decision to part ways with our Men’s First Team Manager, Russell Martin.

