Chelsea domine Brentford, Tottenham cartonne Southampton

Et si Chelsea visait le titre ?

Il est, évidemment, trop tôt pour y penser. Il n’empêche, les Blues ont conforté leur place de dauphin et sont revenus à deux points de Liverpool (qui a un match supplémentaire à disputer, néanmoins) grâce à leur victoire sur Brentford (onzième) lors de la seizième journée de Premier League. Après de multiples occasions (Noni Madueke, Nicolas Jackson, Cole Palmer, Enzo Fernandez…) éteintes par Mark Flekken et un sauvetage de Levi Colwill, c’est Marc Cucurella qui a trouvé la faille de la tête sur un centre signé Madueke. Jackson a ensuite fait le break sur la fin, malgré une nouvelle opportunité gâchée par l’attaquant et une balle d’égalisation de Christian Norgaard que Robert Sánchez a dû aller chercher ou une barre transversale touchée par Fabio Carvalho. Heureusement pour les Londoniens, puisque les Bees ont trouvé la force de faire mouche par l’intermédiaire de Bryan Mbeumo en contre.

La nouvelle danse de Maddison

De son côté, Tottenham a remis les pendules à l’heure : après cinq rencontres consécutives sans succès toutes compétitions confondues et deux défaites d’affilée en championnat, les Spurs se sont déchaînés sur Southampton pour refaire le plein de confiance. Chez la lanterne rouge, les visiteurs ont en effet inscrit pas moins de cinq buts lors de la seule première mi-temps (dont trois en un quart d’heure de jeu). Doublé du précieux James Maddison avec l’ouverture du score au bout d’une poignée de secondes, réalisations de renard de Son Heung-min et de Dejan Kulusevski, exploit personnel de Pape Matar Sarr sur un service du même Son… C’est ce qu’on appelle une raclée !

Même si elle est administrée par le dixième du classement…

Tottenham DÉROULE face à Southampton : 5-0 à la mi-temps 😱 5 buts, dont ce dernier par James Maddison qui s'offre un doublé ⚡️#SOUTOT | #PremierLeague pic.twitter.com/p2OQGlTDbu — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) December 15, 2024

Chelsea 2-1 Brentford

Buts : Cucurella (43e) et Jackson (80e) pour Chelsea // Mbeumo (90e) pour Brentford

Southampton 0-5 Tottenham

Buts : Maddison (1re et 45e+4), Son (12e), Kulusevski (14e) et Sarr (25e)

