Big Bizot !

Avant le sixième match de Ligue des champions de l’histoire du Stade brestois, les motifs d’inquiétude étaient nombreux pour le club breton. L’infirmerie était pleine à craquer (six absents) et surtout la défense finistérienne semblait plus poreuse que jamais avant d’affronter la machine PSV, qui restait sur 30 rencontres consécutives en marquant au moins un but. Il fallait plus que jamais un grand Marco Bizot pour rassurer tout le monde. Le Néerlandais n’a pas déçu. Mieux, il a été grandiose.

« C’est peut-être l’un de mes meilleurs matchs »

Sans surprise, le portier brestois, logiquement nommé homme du match, avait un grand sourire en zone mixte : « Je suis très content, fier, heureux pour le peuple brestois. C’est peut-être l’un de mes meilleurs matchs. » Le gardien, formé à l’Ajax, ne se trompe sûrement pas. Auteur de cinq parades, Bizot a dû très tôt s’employer dans cette rencontre. Après avoir repoussé un premier tir vicieux de Malik Tillman (11e), le Néerlandais a réalisé un premier arrêt décisif du bout des doigts sur une reprise d’Olivier Boscagli (19e). Ce n’est que le début du récital. S’ensuivent deux envolées cruciales sur Luuk de Jong (31e, 39e), « »avant de sauver les trois points en écœurant l’entrant Ricardo Pepi (78e).

Le match XXL de Marco Bizot face au PSV qui permet à Brest de s'imposer 1-0 🤯#SB29PSV | #UCL pic.twitter.com/QtzEetMPoQ — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) December 10, 2024

En conférence de presse, Éric Roy, son entraîneur n’avait que des mots doux pour son portier : « C’est sûr que pour gagner ce genre de match tu as besoin de grand gardien. Ce soir, Marco a été la meilleure version de lui-même. On a dit qu’il était moins décisif que l’année dernière, c’était un constat d’ensemble, mais ce soir il nous laisse dans le match, on a besoin de ça. » Pourtant, tout n’a pas été rose ces dernières semaines pour l’homme qui avait chipé la place de l’enfant du pays Gautier Larsonneur en arrivant dans la cité du Ponant en août 2021.

Le phare dans l’épopée

Lors des 10 derniers matchs du Stade brestois, Bizot avait perdu de sa superbe en encaissant 18 buts (tcc), soit près de la moitié des pions encaissés par les Ty-Zefs la saison dernière. « Quand on a une période difficile, et qu’on arrive à jouer des matchs comme ce soir, waouh, ça nous booste, a déclaré l’international néerlandais en zone mixte. C’est très bien pour la confiance. La force de Brest c’est notre état d’esprit. On est valeureux, c’est dur de nous battre et quand on ne prend pas de buts, il ne nous faut pas grand chose pour marquer. »

5 – Marco Bizot had his second @ChampionsLeague game with 5+ saves and a clean sheet this season (5 saves against PSV, 7 against RB Salzburg) and became the first Dutch goalie with two such matches within the same UCL season since Jeroen Zoet in 2015-16. Octopus. pic.twitter.com/1G9nBmmnMx — OptaJohan (@OptaJohan) December 10, 2024

Le dicton populaire dit que pour aller loin dans les grandes compétitions, il faut impérativement un grand gardien. En réalisant pour la deuxième fois un match de C1 avec cinq arrêts ou plus en gardant sa cage inviolée, Marco Bizot a montré ce soir, face à ses compatriotes, qu’il pouvait en faire partie. Provisoirement cinquièmes de la Ligue des champions, les Finistériens devront espérer que les performances de haute voltige du longiligne néerlandais ne s’arrêtent pas là. En signant une quatrième victoire en six rencontres de la compétition aux étoiles, ils s’offrent le droit de prolonger leur épopée exceptionnelle, qui continuera au moins jusque mi-février. Au phare de cette équipe de guider les siens vers les sommets.

Revivez Brest-PSV (1-0)