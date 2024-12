Luis Enrique reste mesuré après la victoire du PSG contre Salzbourg

Ce fameux coach, satisfait quand il perd mais frustré quand il gagne.

Jamais affolé par les différentes défaites ou contre-performances du PSG jusqu’ici en Ligue des champions, Luis Enrique a le mérite de rester droit dans ses bottes même dans la victoire. Après le succès, plus large que probant, des siens face à Salzbourg (3-0), l’entraîneur parisien n’a pas sauté au plafond, malgré le grand ouf de soulagement poussé par le club de la capitale. Si, au micro de Canal+, il a d’abord souligné la progression nécessaire de son groupe, il a surtout tenu à mettre cette victoire en relief par rapport aux deux derniers matchs à domicile. « Je crois que cette équipe doit s’améliorer dans tous les domaines. Se donner encore plus, a-t-il déclaré. Je ne pense pas que le match d’aujourd’hui ait été très différent de ceux de Madrid ou du PSV, il y a eu des similitudes. »

En conférence de presse, le coach espagnol a même développé son propos, s’appuyant avant tout sur la production footballistique, plus que sur le résultat brut. « Pour être honnête, nous n’avons pas fait un meilleur match que contre le PSV ou l’Atlético. Le match a été pire, et c’est ça le football, a-t-il convenu, romantique. S’il n’est pas pire, en tout cas ce match n’est pas meilleur, les statistiques le montrent, on a eu moins d’occasions de but. » Largement critiqué pour mettre avant tout en avant les occasions manquées de son équipe dans les défaites, il prend une nouvelle fois tout son petit monde à contre-pied, alors qu’il a aussi rappelé à quel point la différence de buts serait primordiale pour la qualification, après un match où Paris aurait certainement gagné à plus marquer.

Dans le fond, si Paris n’avait pas raté pléthore d’occasions sur ces deux matchs, tout le monde irait certainement dans son sens…

