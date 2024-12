Le nouveau trophée de la Ligue 2 dévoilé

Une nouvelle lampe de bureau bien sympa !

Après la fin de l’Hexagoal en Ligue 1, au tour de la petite sœur de faire de même. Ce mercredi, la LFP a dévoilé le nouveau look du trophée de champion de Ligue 2 BKT. L’objet, entièrement en argent, s’inscrit dans la nouvelle charte graphique de la Ligue 2 et reprend le chiffre « deux » qui est présent sur le logo du championnat. Il mesure 45 centimètres de haut et pèse près de 10 kilos. La pièce a été créée par l’artiste français Mathias Kiss et produite par la Maison Christofle.

Ce trophée sera remis pour la première fois au champion de cette saison, en mai prochain. Il remplace le trophée précédent en forme de plateau doré qui était utilisé depuis 2005. Seize des dix-huit équipes du championnat ont envoyé un joueur à Paris pour poser avec l’objet ; seuls l’AC Ajaccio et le SC Bastia ont dû s’abstenir pour des raisons logistiques.

Dommage pour les clubs corses, ça aurait été leur seule chance de toucher ce trophée cette saison.

